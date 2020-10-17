正聲廣播公司前進偏鄉小校　圓孩子親近藝術的夢想

▲▼ 正聲廣播公司歡慶70周年，帶藝術前進偏鄉笛音送暖 為孩子圓一個親近藝術的夢想 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

正聲廣播公司歡慶70周年，嘉義台「聽見夢想的聲音－笛音送暖 聲得我心」活動帶著音樂和舞蹈前進偏鄉，前往同為創校70周年的嘉義縣大湖國小，透過精心設計的音樂饗宴、自由揮灑的舞步與孩子進行零距離的互動，讓孩子天真無邪的笑靨成為最好的70周年慶禮物。

正聲嘉義電台「聽見夢想的聲音－笛音送暖 聲得我心」活動邀請「社團法人嘉義市肢體障礙服務協會-圓夢檜陶笛隊」、「直笛二人組」、「兩個流氓Double Gangster」舞團等優質團隊，分別前往嘉義縣桃源國小、大湖國小以及嘉義市修緣育幼院，透過耳熟能詳且膾炙人口的樂曲及充滿力與美的舞蹈，讓孩子們沉浸在藝術的氛圍中。

▲郭焜照與林啟文2位退休老師所組成的直笛二重奏。（圖／記者翁伊森翻攝）

正聲廣播公司前往全校學生總數只有16位的大湖國小，由郭焜照與林啟文2位退休老師所組成的直笛二重奏帶來琳瑯滿目大大小小的各式直笛，透過樂曲的鋪排和孩子們分享一笛在手樂趣無窮；搭配熱愛街舞的街頭藝人Double Gangster，兩人乾淨俐落的機械舞步則是讓孩子躍躍欲試。

在團隊的引導下，孩子們紛紛跟著音樂大方舞動肢體，動作帥氣又充滿自信，至於由嘉義市肢體障礙服務協會所組成的圓夢檜陶笛隊則以自身的經歷及樸實美好的笛音激勵孩子們不自我設限，勇於挑戰人生，更讓孩子們看見音樂所帶來的強大正能量。

▲嘉義市肢體障礙服務協會所組成的圓夢檜陶笛隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

大湖國小陳惠文校長表示，感謝正聲嘉義電台帶來令人意猶未盡的精采藝術饗宴，演出團隊幽默有趣的互動完全吸引在場所有人的目光，也在孩子的心中留下美好回憶。

正聲廣播公司嘉義電台蔡梓禎台長指出，擁抱公益關懷社會一直是正聲廣播公司的責任與使命，「聽見夢想的聲音」持續7年連結社會資源，關懷需要幫助的族群，此次活動透過悠揚悅耳的美好笛音以及充滿青春活力的舞蹈，引領孩子們進入藝術大殿堂，期盼為孩子開啟豐富的藝術之旅。