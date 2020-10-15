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黃山料「25萬雞湯文」否認抄襲：傷害我，你們會好過一點，那就罵

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▲▼黃山料「25萬月薪文」否認抄襲，訴說連日被攻擊感受。（圖／Facebook／黃山料）

▲黃山料「25萬月薪文」否認抄襲，訴說連日被攻擊感受。（圖／Facebook／黃山料）

記者林育綾／綜合報導

「一件襯衫」創辦人、網紅作家黃山料日前在臉書發文「月薪25萬與月入3萬的人，煩惱相同」觀點引發熱議，後來網友眼尖發現，2個月前就有人發表類似文章，質疑他抄襲。黃山料今（15）日發文澄清，提到「高薪網友」的看法確實是引用，有認真看文章的人應該都能理解，強調自己「沒有抄襲」。而連日被攻擊也讓他相當難過，看到家人關心的紙條「眼淚就掉下來了」，還說「如果罵我，傷害我，你們會好過一點，那就罵，直到你們舒服為止」。

黃山料在10月4日發表「月薪25萬與月薪3萬」文章引發熱議，其中舉出高薪生活的奢侈，與一名網友8月14日在「PTT」發文相當雷同，仔細對比兩篇文章，除了職業不同外，包含「吃Uber Eats一次就點500元」、「出門都搭計程車」、「薯條加大吃一半」、「10塊掉到地上不會撿」、「去吃吃到飽錢一餐不會刻意不吃」、「懶得做家事就請打掃阿姨」，這六點都出現在雙方的內文中，雖然文字並沒有完全一樣，但由於內容太過相似，讓網友質疑有抄襲之嫌。

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▲黃山料10月4日發文。（圖／翻攝自黃山料臉書粉專／CTWANT）

▲PTT網友8月發文內容。（圖／翻攝自PTT／CTWANT）

對此，黃山料今（15）日也在個人臉書發文澄清，強調「我沒有抄襲」。他提到，有認真看文章的人，應該都可以理解那是「引用」，是他和「25萬月薪鄰居」聊天的內容，聊到「高薪網友的看法」，在文章裡都有寫到。他說，「或許我寫得不夠清楚，這是我的問題，我笨，但非我的本意」。

而4日發表的文章觀點引發軒然大波，黃山料也坦承，「連續幾天被新聞和網紅攻擊，一回家看見家人寫了關心我的小紙條，眼淚就掉下來了」。他提到自己「總是很樂觀，面對任何傷害，盡可能換個角度想，就能讓事情看似好一點。成為新聞話題，壓力確實很大，但換個角度想，有更多人認識作品，身為一個很努力的創作者，我必須這樣思考，才能讓自己不要難過。但還是會受傷啊，又不是鐵做的⋯⋯

黃山料說，承受不懷好意的眼光，久了真的會忘記初衷，也幾乎忘了為何承受這些謾罵，只記得「千萬不能被壞人打倒」，面對很多讀者喜歡他的訪談節目、文章、影片，他表示非常感激，「要不是最近被大量欺負，我真的不知道，原來你們這麼願意為我說話。關於你們的鼓勵，我很感動⋯⋯」

他提到自己的寫作、文章，從來不擅長華麗詞藻，「我只是將對人生的觀察盡可能描繪出來，並收錄成書，當作自己人生的紀念，也希望帶給曾經與我有相同迷惘的讀者，一個出口。」

然而近來承受許多刻意扭曲的謾罵、攻擊，黃山料表示，「我一定有做得不夠好的地方，如果讓人受傷了，我都願意認錯和道歉。如果罵我，傷害我，你們會好過一點，那就罵，直到你們舒服為止。

經過此事件，他甚至想過要退出「一件襯衫」，希望公司至少不會因為他，讓大家受到傷害，他可以窩在家裡繼續寫書、寫故事，以另一種方式回饋社會價值，依然活得有意義。不過後來收到一位前輩訊息，提醒他，「任何時候，你要記得自己是誰，記得為什麼努力，記得那個總是帶給大家溫暖的黃山料。」

黃山料在文中說，「各種私訊，沒法一一回覆，在這裡和你們說聲謝謝。」也分享在他活得委屈的時候，都會想到陳文茜說過一段話「善良可能使你吃虧，但它卻會帶給你心安的人生」提醒自己與讀者，「永遠要記得自己的價值。」

不少網友看了也紛紛暖心回應「有時候堅持善良是一件難事，你是最棒的 繼續做溫暖著我們的黃山料」、「我們沒辦法讓每個人都喜歡自己，也無需去討好不喜歡自己的人，維持初衷就好，你真的很棒」。也有人就事論事「我很少看長篇大論的內容，因為你被欺負我也把那篇看完了，但我實在不覺得內容到底哪邊有問題，就不過講述不同層面的人的心態，真不知道有什麼好抨擊的...」

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