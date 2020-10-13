認養黃墘溪沿岸3.8公里　邱奕勝肯定桃園黃墘溪水環境巡守隊付出

▲中壢區黃墘溪水環境巡守隊拜會邱奕勝議長。（圖／桃園市議會）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區黃墘溪水環境巡守隊一行28人，13日在大隊長謝恩然帶領、隊員也是市議員葉明月陪同，拜會桃園市議長邱奕勝。邱議長指出，市民朋友看到乾淨美麗的河川，泰半是有水環境巡守隊隊員們，長年固定巡檢及經常除草、整理維護，期勉隊員們持續保持熱忱，共同為守護桃園的河川及溪流環境努力。

▲▼中壢區黃墘溪水環境巡守隊拜會邱奕勝議長。（圖／桃園市議會）

邱議長進一步指出，桃園各項重大建設正邁大步進行中，相信會吸引更多外地人口移居桃園，人口大量進駐後，生活環境品質的維護更為重要，其中營造乾淨美麗的水環境及親水空間也是重要的課題之一。

謝恩然大隊長表示，黃墘溪水環境巡守隊成軍3年多，目前有62位隊員，認養黃墘溪範圍，自內壢忠孝黃昏市場後方溪流起至蘆竹區中興路黃墘溪橋止，共計3.8公里，除了每週日固定巡檢及不定期夜間巡視外，也從事水質檢測、水岸的活化、廢棄物清理及污染通報等工作。

市議員葉明月表示，以身為黃墘溪水巡隊的一員為榮，同時也要介紹黃墘溪特性讓大家知道，相較於新街溪及老街溪穿梭在大樓林立的都市當中，黃墘溪屬於郊區的溪流，然而志工們對於維護水環境的工作及熱忱也絲毫不會打折扣，希望能發揮保護環境的功能，讓市民朋友們能更重視的生活周遭的水環境，進而一起來維護。

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