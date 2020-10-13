▲2020桃園國際風箏節，太空人家族、外星人飛船等主題風箏大溪登場。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導，

「2020桃園國際風箏節」將於10月17、 18日兩天，於大溪區中庄調整池景觀土丘熱鬧登場，今年以「太空」為主軸，由國外團隊授權太空人家族、外星人飛船等主題風箏，委由特技風箏團隊及各縣市專業風箏好手進行「UFO箏戰外星人」、「降落傘」等特技放飛表演。

▲▼2020桃園國際風箏節，太空人家族、外星人飛船等主題風箏大溪登場。（圖／廖帝權提供）

另有英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車、「星際寶貝」動漫卡通、海洋魚類等大型軟體風箏、單線造型風箏、串聯風箏等多款造型風箏，歡迎大家週末到大溪中庄，欣賞精采可期的「星際箏霸戰」。

市長鄭文燦13日於桃園國際風箏節啟動活動中指出，今年風箏節內容豐富且寓教於樂，活動現場不僅有精彩的樂團表演及親子互動遊戲，台灣電力公司也與市府合作，推出「節電放風」展區，透過闖關遊戲，推廣節電愛惜能源觀念，過關民眾將可獲得台電公司限量版風箏。

除了規劃專業表演區域之外，於中庄土丘下方草坪區，增設民眾放飛體驗區，由專業風箏老師現場教學，確保安全；另策劃「外星人造訪桃園」、「打卡送風箏」、「風箏彩繪」等限時限量活動，適合親子互動，邀請市民朋友現場同樂。

為了便利民眾參與，市府於會場周邊設立臨時停車場，民眾可自大鶯路1020巷進入風箏節會場，並可利用大溪橋頭停車場、國防大學臨時停車場的免費接駁車，串聯大溪老街或八德生態埤塘公園等周圍景點，來趟輕旅行。

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