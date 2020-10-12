好大官威！桃園賓士貼議員助理證停斑馬線　網：警見有證不敢動

▲民眾質疑賓士車違停耍特權。（圖／翻攝FB「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市有民眾在社群網站貼文，他推著輪椅上的父親前往中華電信洽公，一眼就看到貼有「桃園縣第十七議員助理停車證」的賓士，斜停人行道斜坡還占據路口斑馬線位置，質疑「原來議員助理這麼屌?」、「 原來議員是選出來欺負我們的」、「哪個議員在濫發議員助理證，危害市民安全?」

▲▼貼有桃園縣議員助理停車證的賓士車違停在中華電信局前。（圖／翻攝FB「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」）

但有眼尖網友發現「桃園縣議會第17屆，也就是2009年的議會停車證，這是在搞笑嗎？」、「拿前朝的證耍本朝的威？」但也有留言提醒應要「照樣檢舉」、「若有明確違法證據，請嚴辦！」。

有民眾7日在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北討論區」貼文，「今天中午把車停在中央停車場，推著輪椅帶父親去中壢前站中華電信取消門號。一眼就看到人行道斜坡停著這台車，還占據斑馬線位置，完全過不去，走了幾百公尺從另一個斜坡上來，結果半小時後辦完事情這輛車竟然還在，拍照LINE給警察朋友問這種該報警嗎。朋友說，不管有沒有過期，只要有證就不敢動，開單主官會被叫去，叫我別惹事，說他放證就是有用才放」。他質疑「難怪大家都想出來選議員，原來議員是選出來欺負我們的，一張特權證就是吃死守法市民，可憐啊」。

對此，警方12日說明，對於貼文中違規停車情事，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車者，可處汽車駕駛人新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。警方將針對該路段加強取締違規停車，並呼籲汽車駕駛人停置車輛時，切勿貪圖一時方便觸法。

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