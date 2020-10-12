苗栗10歲童消失17小時！母急報案　警追監視器...山區墓園尋獲

▲男童獨自離家未歸，母心急如焚報警求援，苗栗警方協同山城救難協會，終於在龍岡道1處墓園尋獲。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名患有身障的10歲男童，9日下午5時許，獨自外出散步遲遲未歸；其母親心急如焚到處找尋未果，晚間前往文山派出所報案請警方協尋，經警方調閱監視器影像研判幼童行走軌跡，並聯繫山城救難協會隊員共同協尋，10日上午終於在龍岡道墓園1處角落尋獲失蹤的幼童。

警方表示，警員蔣坤宏9日下午9時值班勤務時，1名女子神色慌張進入派出所，向警方稱其子下午自行外出後遲遲未返家，且遍尋不著，請警方幫忙協尋。員警先行安撫該母親情緒後，立即通報線上巡邏員警於其住家附近尋找，並提供幼童衣著及特徵於市區各所巡邏人員知悉共同協尋，但都未發現幼童蹤影。

苗栗分局副分局長傅學廷表示，隨後立即指示同仁先行調閱監視器影像，釐清幼童行走軌跡路線，並聯繫山城救難協會隊員協助搜尋，並親自帶隊投入搜尋行列。經調閱監視器後，研判幼童在所住社區的附近山區或往龍岡道方向，經員警及救難協會隊員作地毯式逐一尋找，終於在10日上午10時許於龍岡道墓園一處角落發現幼童身影。

母親向警方表示，幼童平日會在家中附近超商逗留，當天自己正在煮晚餐，沒有注意到兒子自行外出，因兒子本身為身心障礙人士，無法向他人溝通求助，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉，也對警方幫忙萬分感謝。

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