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賞煙火遊客嫌「接駁等好久」！　司機曝車窗狂被敲、10hrs沒休息

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▲▼台南國慶煙火。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南國慶煙火散場交通抱怨聲不斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

台南安平漁光島昨（10日）施放國慶煙火，吸引超過50萬人次前來欣賞，但有民眾認為美中不足，就是交通規劃不善，對於接駁車抱怨連連，認為「等車等好久」。對此，有網友出面發聲，表示接駁車司機們其實一路開，根本沒休息，應互相體諒，更透露有民眾遷怒司機，拍打車窗。

一名擔任接駁車司機的網友在臉書社團「台南爆料公社－最大社」PO文，請看煙火的民眾冷靜，由於路線不是他們規劃的，希望他們能夠耐心等待，「我從2點一直接駁到現在也還沒休息吃飯，不要看到遊覽車一直敲打怒罵可以嗎？我知道你們急著回家，但也要遵守規則排隊，我們也很累。大家互相體諒一下好嗎？」據現場狀況，最後一班接駁車為東線往台鐵接駁勤務，在11日0時發出。

▲網友出面替接駁車司機發聲。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－最大社」）

▲接駁車司機發聲了。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－最大社」）

另一名公車司機的太太同樣也在社團PO文，「所有的接駁車司機辛苦了！我的另一伴是一位公車司機，他才剛回家，他說整路都很塞，且下班還一堆乘客翻到（倒）飲料，還要載那邊拖地，我覺得你們真的很辛苦，也希望大家以後可以更有公德心一點，也希望大家都能用多一點的體諒！有時候他們真的不是故意口氣差的，他們也餓了很久，一整路都塞車他們要一直來回的接駁！其實也很辛苦」

▲網友出面替接駁車司機發聲。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－最大社」）

▲因丈夫為公車司機，人妻也發文表示，希望大家能體諒接駁車司機。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－最大社」）

兩則貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「辛苦了」、「司機大哥們，您們辛苦了！」、「今天是乘客之一，司機們要避開機車群，真的是很辛苦」、「感覺要設接駁專用道」、「剛剛還看到有司機說，客人怒氣都發在他們身上拍車子，司機真的很無辜，他們一班接著一班，真的夠累！！下了車，一句謝謝你，他們也會很開心的辛苦了！」「想想他們從開始接駁民眾開始，路線就是循環的，根本沒有時間跟空間讓他們去廁所吧？辛苦所有的工作人員了！」

▼台南市長黃偉哲事後也表示「讓您等待那麼久，偉哲要向您說聲對不起，我們在檢討改進後，會做到更好。」（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲於10日深夜11時50分許，親自送走搭接駁車的最後1位旅客，正式宣布2020國慶煙火活動圓結束。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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