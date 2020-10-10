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回台參加國慶「相親」創新低　中壢美滿中心：今年剩個位數

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▲回台參加國慶「相親」人數創新低

▲幸福的婚姻是許多人的期望。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

往年國慶，不少海外僑胞及學子藉由參加國慶回找對象的情形，今年竟出奇冷清！中壢區美滿服務中心10日指出，該中心過去在10月回國參加未婚聯誼的人數，最多曾創下553人，今年卻創低只有個位數，社工人員研判可能跟疫情有關，美國總統大選影響因素不高，可見疫情不但影響經濟，連婚姻也受波及。

成立30多年的中壢區美滿服務中心指出，10月份回台參加團體聯誼與「個別一對一」的人數以2011年的553人最多，千禧年的347人次之，過去每年也會有數十人至破百人參加，去年也有67人，今年至10日止，卻只有3人報名，另有4人預約在雙十節後要報名。

家住新北市的陳姓男子，在美國取得博士學位後，順利找上工作，擁有綠卡並定居加州，今年九月因外公往生，向公司休假一個月回台奔喪，家人也希望他回台找國人結婚，他說希望找到可以用英文基本溝通女生，赴美後可以上班，也可以當全職家庭主婦，因為他的收入可以維持家庭生活。

父親經營中國料理的張姓留學生，在美國華人圈相親多年沒有結果，在台灣的姑媽因為兒子在中壢美滿服務中心娶了媳婦，因而要他回台試試，張姓留學生說，女生英文可以到美國再學，因為中國餐館也講華語，女生可以當櫃台，不怕沒工作。

中壢美滿服務中心發現，早年藉參加國慶回台找對象的海外學人，是許多未婚女性的最愛，甚至有不少國內有錢人千金，因為不易取得留學生資格，使擁有綠卡的留學生成了家長的最愛，然，近年來國人出國赴美的條件放寬，到美國不再是遙不可及，歸國學人比不上富二代或是高科技工程師，已不再是未婚女性的最愛，顯示婚姻的務實面。

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