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國慶最狂直播！連千毅將賣10輛特斯拉「0元起標」　總價逾3400萬

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▲連千毅國慶日當天晚上直播拍賣十輛特斯拉MODEL-X，利潤全數捐給公益。（圖／翻攝臉書）

▲連千毅國慶日當天晚上直播拍賣十輛特斯拉MODEL-X，利潤全數捐作公益。（圖／翻攝ＭEIMO蘭庭精品臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

「直播主之亂」主角連千毅7月以450萬元交保後，復出動作頻頻！他在9月9日晚上9時直播，觀看人數瞬間突破2萬人次，一度引起熱烈討論，而今（10日）適逢國慶日，連千毅為了「歡慶中華民國萬歲」，晚上8時將開直播，拍賣十輛特斯拉MODEL-X ，利潤更將全數捐作社會公益。

近日，連千毅透過臉書「ＭEIMO蘭庭精品」專頁公佈最新消息，為了歡慶雙十國慶，10月10日晚上8點他將拍賣與「周杰倫、吳宗憲同款」、「鷗翼車門」特斯拉，共十台，總價超過3400萬元，均零元起標且利潤均作為社會公益。

大批粉絲聽聞消息後，紛紛在貼文下方留言表示，「刷一排愛心，有愛最美」、「連董就是狂」、「感謝連董布施行善，功德無量」、「心動不如馬上行動」。

連千毅2019年9月引發「直播主之亂」，一審遭法院判刑7年，今年7月30日以450萬元交保，並限制住居於新北市住處，而交保後的他，先是成立YouTube頻道「連千毅＿亞洲直播天王」拍攝短影片，但粉絲數相較以往較冷淡許多，隨後在臉書上9月9日直播時，又湧入眾多粉絲前來刷讚，顯示他人氣未減，而今晚他將進行特斯拉直播拍賣，想必會再掀起另一波話題。

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