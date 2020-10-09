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覺得她很可愛！北市小女警浴室洗澡　學長偷闖入拿手機錄影

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台北市某派出所驚傳男警闖入浴室偷拍學妹洗澡。（圖／翻攝畫面）

▲台北市某派出所驚傳男警闖入浴室偷拍學妹洗澡。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市警局某派出所有男警趁學妹在淋浴間洗澡時，闖入隔壁浴室，將手機對著女警裸體按下錄影鍵拍攝，女警察覺有黑影晃動，立刻抬頭查看，才驚覺自己遭到偷拍。女警不甘受辱，立刻向派出所所長報告，且提告妨害秘密罪，所長也立刻通報分局，該分局督察組調查後，確認男警行為不妥，已記過懲處，並調離現職，也依法將該員警移送台北地檢署偵辦。

警方調查，9月20日上午10時許，台北市某派出所1名女警，在派出所2樓男女共用的衛浴洗澡，才脫完衣服正要淋浴時，發現隔間傳來異聲，還有黑影閃過，女警猛然抬頭發現一支手機鏡頭，正朝著自己的身體拍攝，女警嚇得花容失色，先搶下正在錄影的手機，並穿起衣服，衝出浴室逮住偷拍狼，才發現正是與自己共事的C姓學長。

女警感到既羞愧又氣憤，立即向所長告知此事，並向他提告妨害秘密罪；該所所長詢問該C姓員警，他坦承不諱，所長直接通報分局督察室，督察室成立性平會介入調查後，確認C姓員警有偷拍行為，但他僅稱自己：「是因為好奇，才會偷拍。」該分局已對C姓男警記過懲處，並調離現職。

據悉，這位偷拍的C姓員警（26歲），警專32期畢業，平時表現普通，但這次闖入浴室偷拍學妹的行為，讓不少與他共事過的員警相當錯愕；而遭偷拍的女警從警不久，正值花樣年華，由於她長相清純可愛，個性單純活潑、人緣頗佳，工作表現也相當不錯，這回遭到自己人偷拍，讓她相當受挫。

該分局表示，針對本案違法事實，已將C員警依法移送台北地檢署偵辦中，並將該員警記過懲處，並調離現職。除了改善、強化駐地相關設施，也會深化同仁性別教育，確保後續都有兩性友善的工作環境，目前也已對當事人安排適當諮商輔導。

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