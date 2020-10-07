▲「覓謎爾科技」研發，從幼兒園到成年人都學得會的機器人教育。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局新明青創基地輔導的新創團隊-覓謎爾科技，花了近五年的時間研究，建立「線上教學及學習平台」，透過完整的系統化機器人課程，培養學員解決問題的能力與創意思維發想，多元化的主題課程，不論是幼稚園三歲、國高中到大學還是社會人士都可以學得會。

覓謎爾團隊與學術單位合作，將於本年度聯合啟動全台第一場師資培訓課程，結合學校老師教學能量共同推動程式教育，同時培育大學生成為師資，未來希望能將這一系列數位學習平台從台灣推廣到世界各地，讓更多對於機器人教育有興趣的學子，可以接觸到覓謎爾機器人教育的用心良苦與智慧結晶！

▲▼「覓謎爾科技」研發，從幼兒園到成年人都學得會的機器人教育。（圖／青年局提供）

覓謎爾科技創辦人姚舒嚴，在從事機器人教育初期，研發了許多紙本教材、平面說明書等，當學員人數不斷擴增，面臨到教師資不足的問題，為了解決這個教育界的痛點，姚舒嚴創辦人開始思考如何能更有效率的，縮短師資培訓的時間及提高學生的學習成效，並讓管理更有效率，花了近五年的時間研究，將自身所開發的教材及內容，經過系統化及數位化的過程，建立「線上教學及學習平台」。

青年局表示，此平台與一般數位學習平台的最大的差異，是具備了強大的後台管理，能監控學生學習時的專注度、進度外，還能分析學生在「STEAM」（科學、技術、工程、藝術，以及數學）方面的特性，以大數據分析模式分析學生學習成效與認知負荷，即時掌握每位學生的學習狀況，進而達到學習最佳效能，「線上教學及學習平台」可以同時滿足老師、學生、家長及行政端的需求，另外在教材方面特別選用「樂高」，為避免學生在學習過程中出現零件組裝不了或是拆裝困難而停滯，影響到教學品質，課程設計及內容更是下足功夫，配合五大主題、不同階段內容，近千堂的課程，讓學員能從3歲學到30歲，天天都有新發現。

・被譽為「穩定膚況神器」