冷空氣報到！氣喘患者「做好3件事」防發作：避免刺激呼吸道

▲冷空氣報導，氣喘患者外出要注意避免吸入乾冷空氣。（圖／本報資料照）

記者趙于婷／台北報導

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，近期冷空氣報到，北部、東北部轉濕涼天氣，高溫從33度降到最冷23度，而氣溫下降多變是氣喘等患者的發作高風險時刻，國健署提醒，患者外出時要避免接觸空氣中的汙染物質以及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道。

國健署王英偉署長表示，氣喘是一種常見且可達嚴重程度的慢性病，最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，咳嗽的同時可能合併痰音。由於氣喘患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，且許多氣喘患者會因平時沒有症狀發生或暫時緩解，因而擅自停藥或減量用藥，導致氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國民健康署106年國民健康訪問調查，12歲以下兒童氣喘的盛行率是5.6%，為避免氣喘發作，氣喘患者平時除避免碰觸誘發因子外，包括塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣汙染等因素，應當規律就診，以及遵從醫師指示按時用藥。

面對氣溫變化大的時節，氣喘患者若想有效控制疾病，並牢記配合三件事，才能避免因為氣溫驟降溫差大而引發氣喘發作。第一是「早晚氣溫變化大」，要隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時戴口罩，避免接觸空氣中的汙染物質，以及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。

第二是「清晨運動」容易吸入大量較冷較乾燥的空氣，就可能引發呼吸道的變化，此外也應避免在空氣污染嚴重的時段或路段，從事激烈運動。第三則是最重要的「按時回診就醫」，遵醫囑正確及規律用藥，配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，調整治療，就能讓病情穩定控制。