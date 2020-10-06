　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快樂家族薩克斯風樂團團長洪仕賢 疫情期間吹奏177首歌曲分享療癒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲『快樂家族薩克斯風樂團』團長洪仕賢，因新冠病毒疫情的關係，暫停公益演出後，每天吹奏一首歌曲分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看。（圖／記者林悅翻攝）

▲『快樂家族薩克斯風樂團』團長洪仕賢，因新冠病毒疫情的關係，暫停公益演出後，每天吹奏一首歌曲分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

『快樂家族薩克斯風樂團』團長洪仕賢，今年春節以後，因為新冠病毒疫情的關係，暫停這些密閉環境的公益演出後，每天吹奏一首歌曲療癒，到今天已經第177首，廣為分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看。

現年63歲的洪仕賢，2011年結束中國事業退休返台後，安排自己到曾文社區大學上課，到第4年2014才接觸到薩克斯風管樂器，就迷上了這個樂器。後來又因為上了張良澤老師另 <外一個角度看台灣>的課程，受到張老師的影響,也對台灣本土歷史文化重新的認識。同時也開始思考一個人能為社會奉獻甚麼，而社區大學的宗旨是快樂學習，回饋社會，尤其是老人餘生的孤單跟苦悶。要怎麼去幫助他們，所以選擇為老人服務這條路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2017年邀請以前曾文社區大學一起學習薩克斯風班同學成立一個 『快樂家族薩克斯風樂團』，每周定時練習，每個月抽空到學甲、麻豆、善化、新化、六甲、官田、玉井等等各地養老院以及各地的老人日照中心，為在那裏的老人們表演，帶給他們歡樂的音樂饗宴，獲得很好的評價。於是一些社區關懷據點也都會邀請『快樂家族薩克斯風樂團』去做公益演出。到目前為止，『快樂家族薩克斯風樂團』已經作了92場公益的演出。每次的演出結束後，看到大家滿足愉快的表情，團員們也都能體會為善最樂的心情。

今年春節以後，因為新冠病毒疫情的關係，暫停這些密閉環境的公益演出。因為疫情關係都減少外出活動，心情都很鬱悶，所以嘗試把過去學過台灣老歌一首一首演奏錄音，每天介紹一首古早味的台灣歌給LINE上的好朋友們欣賞，藉著音樂來療癒他們這段苦悶的心情。沒想到獲得很多的回響，到10月5日為止已經介紹了第177首了，而且還有欲罷不能的趨勢。

洪仕賢自己期許能繼續為大家介紹更多古早味的台灣歌，給周遭的好朋友欣賞以及療癒，這也算推動台灣文化的一個方式吧！也希望因為這些音樂，能滋潤大家的心靈，減少社會一些暴戾之氣，讓社會更和諧。

・超級經典明星商品，網路好評一面倒

ET快訊
謝忻身心崩潰失眠1年！　「新北高職教課」求出路
闖國道叼菸蛇行…引爆9車連環撞！「白目騎士」脾臟破裂陷入昏迷
「新北富二代」迷姦小模姊妹花！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女
快訊／川普出院後影片2連發：我搞不好已經免疫　疫苗很快就會推
夫跟團墜谷亡！妻靈堂痛打他5下　登山界「虎哥」反告求償500
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗全面開打　醫師：7大類高危險群主動接受施打增強免疫力為宜

崑大視訊系李建宏執導《金童玉女》　入選IM兩岸青年影展50強

快樂家族薩克斯風樂團團長洪仕賢 疫情期間吹奏177首歌曲分享療癒

台北節水有成　每人每日生活用水量下降1公升

桃園超商Google評價滿滿五星！「全台第二家自備得來速」網瘋朝聖

兒童美術教育變調！國美館館長夫人買名牌百萬沙發　超瞎理由曝光

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」　天天看妳已覺得膩？

昌鴻還在長大估成中颱將迴轉！最高機率路線曝　「鞍形場」成關鍵

高鐵延伸宜蘭11月底提送報告　林佳龍：繞過翡翠水庫爭議較小

衣世代X京巧服裝設計教學夢想實踐　中山捷運站藝文廊成果展出

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

陳立農20歲了！一連串組曲「致敬前輩」　《晴天》《想見你想見你想見你》唱功再進步

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

疫苗全面開打　醫師：7大類高危險群主動接受施打增強免疫力為宜

崑大視訊系李建宏執導《金童玉女》　入選IM兩岸青年影展50強

快樂家族薩克斯風樂團團長洪仕賢 疫情期間吹奏177首歌曲分享療癒

台北節水有成　每人每日生活用水量下降1公升

桃園超商Google評價滿滿五星！「全台第二家自備得來速」網瘋朝聖

兒童美術教育變調！國美館館長夫人買名牌百萬沙發　超瞎理由曝光

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」　天天看妳已覺得膩？

昌鴻還在長大估成中颱將迴轉！最高機率路線曝　「鞍形場」成關鍵

高鐵延伸宜蘭11月底提送報告　林佳龍：繞過翡翠水庫爭議較小

衣世代X京巧服裝設計教學夢想實踐　中山捷運站藝文廊成果展出

練槍獵國慶鳥？恆春反射鏡成槍靶鋼彈凹痕10多處...警監視器追人

漲勢難擋！新台幣開盤狂升3.1角　來到28.71元

國民黨提台美復交　蘇貞昌酸：終於良心發現

疫苗全面開打　醫師：7大類高危險群主動接受施打增強免疫力為宜

籲共機別再擾台　蘇貞昌：只增加台灣人民惡感

股匯齊揚！新台幣開盤升值2分後　強彈逾3角至28.71元

迷姦小模姊妹又騙出妹妹蹂躪　新北富二代求原諒：我都說了對不起

崑大視訊系李建宏執導《金童玉女》　入選IM兩岸青年影展50強

伊藤健太郎擔當《飆速宅男》高冷王子　不靠替身騎到腳發腫

澎恰恰感嘆撐不住神隱4天！　妻子虛弱受訪「身體真的很不舒服」

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

昌鴻將迴轉最大機率路線曝！　「鞍形場」成關鍵

台中12名印尼籍學生發燒、腹瀉疑染疫　快篩結果出爐

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

神人台灣縱走攻略！20時45分「切西瓜」

桃園超商Google評價五星！兩原因曝

「沒錢喝星巴克」就不生！網卻認同：他是對的

館長夫人買百萬沙發　超瞎理由曝

妻怒抓夫看A片　月奉5萬給師父去邪淫

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

台中女叫餐填錯地址　逼外送員吞下去

更多熱門

相關新聞

療癒是一段自我認識的旅程！

療癒是一段自我認識的旅程！

我們都需要被療癒。主要的原因，來自於人生總有太多的無奈和不愉快，需要一點正向的力量，將不斷偏離本質的我們，拉回正規的道路上。對於療癒的管道，有些人藉由文字的渲染力，在字裡行間感受歷練；有些人透過音樂的擁抱，在抑揚頓挫宣洩情緒

居家植物讓人瞬間療癒！

居家植物讓人瞬間療癒！

自然療癒！文青風拉麵店掀打卡熱

自然療癒！文青風拉麵店掀打卡熱

法鬥一進電梯嗨起來　秒露Ｕ型燦笑

法鬥一進電梯嗨起來　秒露Ｕ型燦笑

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

關鍵字：

快樂家族薩克斯風洪仕賢療癒

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

更多

最夯影音

更多
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面