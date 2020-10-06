快樂家族薩克斯風樂團團長洪仕賢 疫情期間吹奏177首歌曲分享療癒

▲『快樂家族薩克斯風樂團』團長洪仕賢，因新冠病毒疫情的關係，暫停公益演出後，每天吹奏一首歌曲分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

『快樂家族薩克斯風樂團』團長洪仕賢，今年春節以後，因為新冠病毒疫情的關係，暫停這些密閉環境的公益演出後，每天吹奏一首歌曲療癒，到今天已經第177首，廣為分享給眾多朋友療癒，令人刮目相看。

現年63歲的洪仕賢，2011年結束中國事業退休返台後，安排自己到曾文社區大學上課，到第4年2014才接觸到薩克斯風管樂器，就迷上了這個樂器。後來又因為上了張良澤老師另 <外一個角度看台灣>的課程，受到張老師的影響,也對台灣本土歷史文化重新的認識。同時也開始思考一個人能為社會奉獻甚麼，而社區大學的宗旨是快樂學習，回饋社會，尤其是老人餘生的孤單跟苦悶。要怎麼去幫助他們，所以選擇為老人服務這條路。

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2017年邀請以前曾文社區大學一起學習薩克斯風班同學成立一個 『快樂家族薩克斯風樂團』，每周定時練習，每個月抽空到學甲、麻豆、善化、新化、六甲、官田、玉井等等各地養老院以及各地的老人日照中心，為在那裏的老人們表演，帶給他們歡樂的音樂饗宴，獲得很好的評價。於是一些社區關懷據點也都會邀請『快樂家族薩克斯風樂團』去做公益演出。到目前為止，『快樂家族薩克斯風樂團』已經作了92場公益的演出。每次的演出結束後，看到大家滿足愉快的表情，團員們也都能體會為善最樂的心情。

今年春節以後，因為新冠病毒疫情的關係，暫停這些密閉環境的公益演出。因為疫情關係都減少外出活動，心情都很鬱悶，所以嘗試把過去學過台灣老歌一首一首演奏錄音，每天介紹一首古早味的台灣歌給LINE上的好朋友們欣賞，藉著音樂來療癒他們這段苦悶的心情。沒想到獲得很多的回響，到10月5日為止已經介紹了第177首了，而且還有欲罷不能的趨勢。

洪仕賢自己期許能繼續為大家介紹更多古早味的台灣歌，給周遭的好朋友欣賞以及療癒，這也算推動台灣文化的一個方式吧！也希望因為這些音樂，能滋潤大家的心靈，減少社會一些暴戾之氣，讓社會更和諧。

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