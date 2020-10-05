「天王」稱農地變黃金　多人控詐財：1000萬辛苦錢不見了！很想死

圖文／鏡週刊

9月27日下午，多名投訴人拿著同樣書皮的投資公證書，怒吼要許芸融還錢！其中一名受害者阿香（化名）向本刊記者哭訴：「我的1,000萬元被許芸融騙不見了！那是我的辛苦錢，我很想死！」

本刊調查，阿香口中的許芸融對外自稱「許恆」（Mark），多年前因鎖定買入桃園捷運周遭將被徵收的農業廢棄用地，再換取約40％左右的建地，讓投資翻倍成長，躋身億萬富翁之列，他將「農地變黃金」的致富故事，還躍上知名財經雜誌封面。

成名後，許芸融不僅成為理財專書作者，也曾與知名財經專家謝金河等人一起舉辦投資講座，打著「小資也能致富」的口號，宣傳自己靠著鎖定政府公告買進的每筆土地，1年獲利超過37％的神話般事蹟，營造投資專家的形象，吸引不少投資者。

阿香忿忿不平地說：「就是因為這樣我才會去參加他舉辦的投資說明會，損失的這1,000萬元還是靠房子增貸來的，如今卻血本無歸，不僅生活陷入困頓，也曾經動念尋短，更一度想過找『兄弟』來處理。」

另一名也將房子增貸200萬元投資許芸融的受害人阿國（化名）則向本刊表示，許除了財經講座外，也同時開設臉書專頁、LINE官方帳號，不時發布要舉辦投資說明會的消息，鼓吹民眾參加，4年前他就是參加許在桃園高鐵站附近商場舉辦的說明會，才踏上這條被吸金詐財的不歸路。

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