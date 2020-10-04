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台南21歲男大生慘死水溝！　騎重機轉彎摔飛血濺182縣道

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▲▼重機車禍。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲21歲男大生騎重機經過182縣道，摔進排水溝身亡。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市182縣道4日下午2點40分左右發生死亡車禍，21歲的林姓男大生騎乘重機行經27.3K處，疑似因為過彎不及，撞上內側安全島，連人帶車摔入一旁的排水溝，導致身受重傷。警消接獲報案，立刻趕往現場，將林男送往新化醫院治療，但林男仍因傷勢過重，不治身亡。詳情為何仍待進一步釐清。

有名網友在臉書社團「台南爆料公社」中分享消息，182縣道往龍崎方向27.3K轉彎處發生嚴重車禍，男騎士過彎摔進排水溝，現場血跡斑斑，消息在網路上引起熱議。

此外，也有網友說明，他下午3點30分經過時，發現該處地上有一大灘血，機車掉在水溝裡，「當時就覺得騎士凶多吉少了。」該名網友說明，該路段比較陰，當地人都知道，用路人還是小心為妙。

台南市警歸仁分局4日回應，21歲林姓男大生下午2點40分左右騎車行經該路段，疑似因為過彎不及，撞上內側安全島，連人帶車滑進一旁的排水溝，疑似因為頸椎骨折，當場失去呼吸心跳，儘管幾緊急被送往新化醫院救治，仍不幸身亡，詳細情況為何，仍要進一步調查。

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▼21歲男大生騎重機摔排水溝，送醫後不治身亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼重機摔排水溝。（圖／記者林悅翻攝）

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