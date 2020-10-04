連假狂趕23喜酒！發紅包到「月薪透支」　他嘆：喝到懷疑人生

▲吃喜酒。（圖／CTWANT提供，下同）

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中秋連假4天，許多民眾放鬆心情，與家人開開心心的共度佳節。大陸從10月1日也開始放一連8天的十一長假，照理來說應該更開心，但貴州省一名男子卻叫苦連天，因為他必須參加23場喜酒、包23個紅包，而且每場都必須親自到場，讓他忍不住嘆：「吃酒吃到懷疑人生！」

綜合陸媒報導，貴州省畢節市一名雷姓男子，在十一長假和前後共10多天內，共要參加23場喜酒，其中最多的是其中1天有8場喜酒，有外甥女、侄子結婚，不得不到場。雷男的女兒表示，這23場喜酒只是初步統計，還有好幾場被漏掉，沒在統計列表中。

雷男初步統計這23場喜酒要包出人民幣4800元（約台幣20800元）的紅包，依當地風俗的價碼，雖然不是付不起，但加上其他支出，早就超過雷男1個月的薪水；而且連喝23場喜酒真的超級累！雷男女兒表示他們一家共6個人，就算全部都派出去喝喜酒，但1天8場還是讓他們分身乏術，而且因為都是至親，不得不到場。

雷男表示，這23場喜酒是自己的「扣打」，另外還有好幾場滿月酒，至於他的兒女也都長大、有自己朋友的喜酒，光想到就頭疼，根本無法好好幾算總共有幾場。他大嘆吃酒吃到懷疑人生：「反正每年放長假，我家就沒人在家吃過飯，往往9月30號趕場買的菜，到了10月10號還原封不動。」

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