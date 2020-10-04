防中印緊張局勢　印開通「世界最長隧道」…加速軍隊往邊界運兵

▲印度開通世界最長隧道。（圖／翻攝自推特／@BJP4India）

實習記者高琳景／綜合報導

印度總理納倫德拉．莫迪（Narendra Modi）於3日在喜馬拉雅山一座隧道舉行開通儀式，在中印緊張的局勢下，大幅降低了印度軍隊的交通時間。莫迪提到「這座隧道具有幾個顯著的特徵，也讓當地居民進一步減化生活。」

綜合印媒報導，這座「阿塔爾隧道（Atal Tunnel）」橫跨了印度北區喜馬偕爾省（HimachalPradesh），成為印度軍隊前往拉達克（Ladakh）邊界的主要道路之一，同時也加速軍隊往邊界運兵速度。

這座隧道是世界上最長的高速公路隧道，全長9.02公里的隧道可省4小時的時間，平均海拔高度3071公尺，造價4億美元（約新台幣116億），建造時間長達10年。

莫迪2日曾在推特發文表示，阿塔爾隧道將解決該地區的主要連通性問題，同時也提到，將全力開發邊境的基礎設施。