熱炒店洗碗工說「老闆很有錢」！卡債男尾行2天　真偷到190萬

▲警方在嫌犯後車廂查獲剩餘的127萬元贓款以及手錶、首飾等贓物。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1家熱炒店老闆家中，上月27日遭人潛入行竊，偷走保險箱內的170多萬元現金、手錶以及黃金項鍊等贓物，事後嫌犯將部分贓款拿去還卡債，警方鎖定嫌犯上門埋伏，最後在嫌犯住家樓下將人逮捕。

警方調查，58歲的張姓男子，熟識中山區合江街上一家熱炒店的越南籍洗碗工，聽聞熱炒店65歲的羅姓老闆「家裡很多錢」，因積欠卡債心生歹念，從26日開始尾隨羅姓老闆。

張姓男子從26日開始尾隨羅姓老闆，得知老闆的住處以及習性之後，在26日趁羅姓老闆忘了拔鑰匙，隨即將鑰匙偷走，並在27日晚上6時許，趁羅姓老闆一家人都不在外出時潛入屋內行竊。

迷糊的羅姓老闆，雖然將東西藏在保險櫃內，但是鑰匙卻忘了拔下，最後張嫌順利偷走170多萬元現金、名錶以及黃金項鍊等首飾共計20多萬，初步估計損失達190多萬元。

羅姓老闆得知後在30日向警方報案，最後警方掌握嫌犯行蹤後，在中秋節當天順利埋伏逮人，張嫌發現警方上門也坦承犯行。

張姓嫌犯向警方表示，得手的部分43萬多元贓款拿去還卡債，其餘的127萬多元、手錶以及黃金項鍊還來不及銷贓，最後在嫌犯後車廂內找到。

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