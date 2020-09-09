台南婦保險箱遭竊...裡面有79萬！　胞妹「借廁所」用機車載走

▲莊姓女子涉嫌竊取胞姐夫婦辛苦存錢的保險箱，被台南市警佳里分局警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區1名婦人，平時將她與先生每月辛苦工作薪水，一點一滴存入保險箱，不料日前卻遭竊，竊嫌假藉借用廁所趁隙將後門門鎖打開，在門外等待屋主出門，順利將保險箱竊走，經佳里分局調閱多支監視器，34小時內順利將行竊的被害人胞妹查獲，原封不動追回79萬元贓款，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

佳里分局後營派出所接獲報案，得知轄內發生保險箱失竊案，隨即會同偵查隊、鑑識人員共同組成專案小組，綿密會勘周邊地形及清查可疑人事物，並調度佳里、西港派出所熟稔監錄系統調閱人員清查可疑車輛。

經專案小組鍥而不捨地追查，發現竊嫌機車於案發地點時間前後進出西港區，專案小組以「打水飄」理論回溯行車軌跡，發現其機車上載有一可疑白色箱型物，相關影像經由被害人指認，應為其42歲莊姓胞妹，後營派出所即請被害人母親發動親情攻勢，突破心防，莊女終於自行來派出所投案，歷經34小時順利偵破保險箱竊案。

警方調查，竊嫌為被害人之胞妹莊女，得知被害人平時之薪水均存入保險箱，日前得知被害人將保險箱移至西港區夫家保管並出外旅行，即趁隙假藉借用廁所將後門門鎖打開，在門外等待屋主出門後，入屋行竊，用機車將保險箱載走，疑還來不及打開保險箱，即東窗事發，只好原封不動歸還。

佳警專案小組運用犯罪行為剖析之科學偵查方法，落實執行查緝任務，短時間破獲保險箱竊案，確保民眾財產安全。佳里分局斯儀仙分局長表示，對於住宅竊案，絕對有能力也有決心偵破，呼籲不法之徒勿心存僥倖，也請民眾留意住家周邊可疑人事物，守望相助並注意住家防竊措施，可適度加裝監視器、警報器，以免財務遭竊。

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