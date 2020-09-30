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男子留長髮不燙不染用心保養　四度捐髮助癌友

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▲男子留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

▲許黃海留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區50歲的男子許黃海，30日剪下留了3年多、約40公分的長髮，捐贈給中華民國癌服協會做癌病患者假髮用。許黃海說，這是他第4次捐髮，身體髮膚雖受之於父母，但他認為，捐髮行善是報父母恩；同時表示大溪公園的茶屋於中秋連假的10月3日，舉辦捐髮義剪公益活動，歡迎民眾參加。

▲男子留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

▲剪髮前，市議員楊朝偉親自幫許黃海梳理頭髮。▼許黃海留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

▲男子留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

親友暱稱「海哥」的許黃海，其捐髮的善行也獲得大溪區前市議員楊朝偉的支持，於剪髮前親自幫他梳理頭髮，並肯定許黃海多次捐髮的義行，喚起更多愛心人士參與公益。許黃海的姊姊許玉姬指出，弟弟留了一頭長髮，不時會引來異樣眼光，認為這男子是不是不正常，或者是有問題？

▲男子留長髮4度捐髮助癌友。（圖／廖帝權提供）

然她的弟弟是因為在10多年前，有一回獲知癌病患者，因失去秀髮封閉自己，甚至走不出去後，暗自許下捐髮心願，自此每隔3年左右，即會將他留了一段時間的頭髮剪下，捐贈給中華民國癌服協會做為癌友的假髮用，並積極參與捐髮助人的公益活動，對於弟弟的善行，許玉姬全力支持。

許黃海為了讓捐贈的頭髮自然，平時除了不燙不染並重視清洗整理，他說，前3次捐贈的頭髮都是30公分左右，今年因為疫情活動延期舉辦，所以長了更長，呼籲想捐贈頭髮的民眾，可利用中秋連假的10月3日到大溪公園的茶屋，參加捐髮義剪公益活動，當天亦有專業美髮師為捐髮的民眾免費義剪。

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