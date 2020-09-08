防曬9成新！奧客「20天用2次」跳針拗退貨對話曝光　她氣嗆去申訴

▲賣家20天後要求退貨，太誇張！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我該退她嗎？」一名女網友在網路轉售防曬乳，明明標註九成新、二手品，有買家買回去已20天之久，如今才來抗議用２次就快沒了，甚至還跳針嗆聲，「我沒用過，我怎會知道是幾成新呢？」讓原PO白眼翻到外天空，「二手品沒在退貨的！」文章曝光後，網友幫腔開罵，認為封鎖別理對方。

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，日前在蝦皮賣二手防曬乳，賣場有特別標示九成新，不久後有買家下標，雙方也順利出貨取貨，豈料如今過了20天，對方卻來抗議標示不清，「才用沒多久，就覺得怎麼壓不出來了，感覺內容物不到一半，我沒仔細看，不知道是二手的，覺得很奇怪，不像是全新的...」

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原PO強調，頁面有明確表示是二手品，然而買家主張，「才用過兩次也不是這樣的...九成新都不到啊。」對方言下之意就是要退貨，對此，原PO硬起來回應，「我確實只用過2次...況且您也買回去20天多，使用如何我也無法得知，現在跟我反映這個，我也很困擾」、「您也使用過了，要我退你不合理吧？」

殊不知，買家繼續狂跳針，「那你當初為何要賣二手呢？目的用意是什麼呢？您也用過了不是嗎，您是標示九成新，我沒用過，我怎會知道是幾成新呢？」但無論原PO怎麼解釋，「二手品沒在退貨的，不然你跟蝦皮申訴好了」，然而對方還是無法接受，拼命傳N封訊息轟炸。

▲網友也看不下去！（圖／翻攝爆怨公社）

神扯經歷曝光後，底下網友一致建議封鎖，「別理她！讓她自己去跟蝦皮申訴，客服看到用了20幾天，鬼才會理她這個妖孽」、「20天才用兩次？很難相信」、「封鎖她不理會，她的訊息先不要刪除」、「售出不退，順便告訴她，妳不是美式商場，po文剪貼給她看，當時明白寫二手和九成新」、「都說一開始以為是新品，最後又說：我沒用過我怎麼會知道是幾成新...這說詞太矛盾了吧？新品就是新品，二手才有所謂幾成新，想硬拗也不是這樣」。

▼與奧客完整對話！（圖／翻攝爆怨公社）

