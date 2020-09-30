誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

▲嘉義地檢署強化公共工程施工品質論壇。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為強化公共工程施工品質，提醒地方政府強化私部門對於誠信之要求，共築廉潔公平的競爭環境，特與嘉義市政府合作，於嘉義市政府九樓禮堂，舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」。檢察長繆卓然、市長黃敏惠、法務部廉政署署長鄭銘謙、調查局嘉義市調查站主任陳仁龍、臺灣區綜合營造業同業公會代表徐一平等與會。

此次論壇並邀集行政院公共工程委員會、國立嘉義大學、法務部調查局嘉義市調查站、臺灣區綜合營造業同業公會、營造廠商、設計監造技術顧問公司，此外亦有雲林縣、嘉義縣、臺南市等中央與地方機關之學者專家、實務工作人員、產業界人士應邀參加。

會中透過「攜手相廉儀式」、「公共工程常見糾紛及爭議處理之案例研討」、「建立公私部門反貪夥伴關係」及「專業工程倫理座談會」，提供工程經辦人員、設計、監造及施工廠商等雙向交流對話之機會，藉此建立以誠信為本之共識，從上而下共同重視公共工程施工品質。

繆檢察長表示，公共工程經常因涉及採購流程、履約爭議及驗收是否確實等法律專業問題，使得工程人員擔心除了業務繁重，更可能因為一個輕忽即可能誤觸法網，嘉義地檢署特別配合嘉義市政府「推動工程倫理與廉能治理實施計畫」，推動一系列的研討、地檢署觀摩、與檢察官對談等活動，希望除了刑罰的威嚇外，能將工程品質及施工安全落實在施工人員之觀念上，辦理每項工程都如同是為了給自己或家人所居住使用，讓社會大眾處在一個安全的環境，自己也才能安居樂業的生活。冀望透過產、官、學合作交流機制，讓檢調廉的角色不僅從過去的案件偵查，更希望能進一步成為從業工程人員的後盾，遇到執行職務有不法壓力時，由我們來共同承擔。

▲嘉義地檢署推動強化公共工程施工品質 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廉政署署長鄭銘謙強調，「誠信」是公私部門共同的核心價值，而法務部廉政署為我國唯一專責的廉政機關，肩負陪伴與協助公、私部門共同重視「誠信」之責，不僅依據《聯合國反貪腐公約》 揭示，制定私部門操守標準、防止利益衝突、增進透明度等要求，更重要的是強化社會大眾對反貪腐工作的認知與參與，以攜手合作打造廉潔家園，提升國家整體競爭力，共創公、私雙贏局面。

市長黃敏惠表示，今年面臨新型冠狀病毒疫情爆發，不僅影響人民的生活型態，也衝擊了全球性經濟與工程產業，因疫情導致的額外成本及工期增加，容易產生契約爭議糾紛。但本市以嚴正態度正視此項挑戰，堅守建設不能停、工程品質不能打折的理念，透過建構標準化工程管理制度及強化內控預警機制，讓各項公共工程執行時更能確保品質。感謝法務部廉政署、嘉義地檢署、嘉義大學對工程品質把關及對工程倫理之重視，市府團隊亦將秉持「廉能政府」的信念，持續提供廠商公平友善、優質廉潔的採購環境。