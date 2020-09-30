　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 臺灣嘉義地方檢察署為強化公共工程施工品質 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署強化公共工程施工品質論壇。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為強化公共工程施工品質，提醒地方政府強化私部門對於誠信之要求，共築廉潔公平的競爭環境，特與嘉義市政府合作，於嘉義市政府九樓禮堂，舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」。檢察長繆卓然、市長黃敏惠、法務部廉政署署長鄭銘謙、調查局嘉義市調查站主任陳仁龍、臺灣區綜合營造業同業公會代表徐一平等與會。

此次論壇並邀集行政院公共工程委員會、國立嘉義大學、法務部調查局嘉義市調查站、臺灣區綜合營造業同業公會、營造廠商、設計監造技術顧問公司，此外亦有雲林縣、嘉義縣、臺南市等中央與地方機關之學者專家、實務工作人員、產業界人士應邀參加。

會中透過「攜手相廉儀式」、「公共工程常見糾紛及爭議處理之案例研討」、「建立公私部門反貪夥伴關係」及「專業工程倫理座談會」，提供工程經辦人員、設計、監造及施工廠商等雙向交流對話之機會，藉此建立以誠信為本之共識，從上而下共同重視公共工程施工品質。

繆檢察長表示，公共工程經常因涉及採購流程、履約爭議及驗收是否確實等法律專業問題，使得工程人員擔心除了業務繁重，更可能因為一個輕忽即可能誤觸法網，嘉義地檢署特別配合嘉義市政府「推動工程倫理與廉能治理實施計畫」，推動一系列的研討、地檢署觀摩、與檢察官對談等活動，希望除了刑罰的威嚇外，能將工程品質及施工安全落實在施工人員之觀念上，辦理每項工程都如同是為了給自己或家人所居住使用，讓社會大眾處在一個安全的環境，自己也才能安居樂業的生活。冀望透過產、官、學合作交流機制，讓檢調廉的角色不僅從過去的案件偵查，更希望能進一步成為從業工程人員的後盾，遇到執行職務有不法壓力時，由我們來共同承擔。

▲▼ 臺灣嘉義地方檢察署為強化公共工程施工品質 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署推動強化公共工程施工品質 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廉政署署長鄭銘謙強調，「誠信」是公私部門共同的核心價值，而法務部廉政署為我國唯一專責的廉政機關，肩負陪伴與協助公、私部門共同重視「誠信」之責，不僅依據《聯合國反貪腐公約》 揭示，制定私部門操守標準、防止利益衝突、增進透明度等要求，更重要的是強化社會大眾對反貪腐工作的認知與參與，以攜手合作打造廉潔家園，提升國家整體競爭力，共創公、私雙贏局面。

市長黃敏惠表示，今年面臨新型冠狀病毒疫情爆發，不僅影響人民的生活型態，也衝擊了全球性經濟與工程產業，因疫情導致的額外成本及工期增加，容易產生契約爭議糾紛。但本市以嚴正態度正視此項挑戰，堅守建設不能停、工程品質不能打折的理念，透過建構標準化工程管理制度及強化內控預警機制，讓各項公共工程執行時更能確保品質。感謝法務部廉政署、嘉義地檢署、嘉義大學對工程品質把關及對工程倫理之重視，市府團隊亦將秉持「廉能政府」的信念，持續提供廠商公平友善、優質廉潔的採購環境。

ET快訊
歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！央視露臉3分鐘零訪問
聽到鬧鐘響就昏倒！他罹「超罕見疾病」　醫曝恐怖後果
歐陽娜娜今晚唱《我的祖國》　歐陽龍回應了
歐陽娜娜「今晚上央視」　陸委會再喊話
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

蘇花改小貨車與聯結車對撞！2駕駛受傷送醫　雙向受阻近3小時

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

蘇花改小貨車與聯結車對撞！2駕駛受傷送醫　雙向受阻近3小時

歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！　央視露臉3分鐘零訪問

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網秒傻：買了一整包

何如芸13歲兒認「成長過程有碎片」！　心疼淚崩…堅定斷開腥夫

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

中職／張正偉改判內野安　洪總不虧是挑戰王！改判率達46%

中職／潘傑楷三壘打追平安　5局統一2比2兄弟

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

即／機捷旅客環北終站昏睡　心肌梗塞送醫不治

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

更多熱門

關鍵字：

嘉義地檢察署公共工程施工品質

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面