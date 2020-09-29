落選立委轉戰「林森北牛郎」被性侵！女客灌醉強壓　店長覬覦得逞

圖、文／鏡週刊

台大畢業、目前是陽明大學醫學院碩士生的朱智德，今年初參選立委，主要政見是性交易合法化，落選後，他到一間牛郎店當男公關，希望站在第一線了解台灣的性產業，沒想到上班沒幾天，就差點被女客人性侵。

▲牛郎店男店長被控將不勝酒力的朱智德帶至休息室，強壓在沙發性侵得逞。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲涉嫌性侵的牛郎店男店長年約40歲，在業界小有名氣。

更慘的是，男店長也趁他不勝酒力，對他性侵得逞。朱不甘受辱，向警方報案，除了揭發店長的惡行，也希望把性產業的黑暗面公諸於世，避免還有其他人受害。

事件要從今年5月說起，長期關注性產業工作者權益、推動性交易合法化的朱智德，雖然參選立法委員落敗，卻未澆熄他的熱情與理想，為了實際了解第一線性產業工作者的狀況，他到台北市林森北路一間牛郎店當起男公關。某天晚上，卻被一名女客人灌到爛醉，還差一點被性侵。

▲朱智德畢業於台大，目前是陽明大學醫學院碩士生，是大家眼中的學霸。

當時有同事發現異狀，加上朱智德大聲呼救，女客人才沒有得逞。逃過一劫的他，事後雖然變得容易焦慮不安，但他自覺沒大礙，工作內容也符合自己的興趣，而且對推動性產業合法化有幫助，因此選擇繼續在牛郎店上班。不料，過沒多久，卻惡夢成真，這次對他下手的不是客人，而是牛郎店的男店長，更惡劣的是對方不但性侵得逞，隔天還直接傳訊息要他離職！

案發後，朱智德原本打算自認倒楣，不想提告，但因身心俱疲，加上睡覺時經常做惡夢，後來才在「台灣性產業勞動者權益推動協會」及臉書社團「酒與妹仔」成員的鼓勵下，前往醫院驗傷，並報警提告，揭發店長的惡行。

消息傳開後，朱智德又從其他同事口中得知，原來這名店長疑似是慣犯，經常對旗下的男公關下手，甚至連未成年男生也慘遭蹂躪，但受害者因為覺得面子掛不住，所以一直沒人出面指控。

朱智德說，雖然他擔任男公關不到2個月就被性侵，至今仍無法走出傷痛，被外界視為人生勝利組的他，重重跌了一跤。但朱智德強調，自己不會因此放棄推動性產業合法化的理念，未來仍會找相關產業工作，深入了解這行業，希望未來能替這些弱勢的勞動者爭取更多權益。

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