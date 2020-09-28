　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

雖然該名6旬翁有不老少男心，醫師仍呼籲有腸胃問題的民眾，不適合跟風「秋天的第一杯奶茶」。（示意圖，PAKUTASO）

▲雖然該名6旬翁有不老少男心，醫師仍呼籲有腸胃問題的民眾，不適合跟風「秋天的第一杯奶茶」。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

圖、文／鏡週刊

中秋節快到了，氣溫轉涼，秋意漸濃，中國網路吹起「秋天第一杯奶茶」風，一名6旬男師因為好奇，也去買了杯奶茶，沒想到喝下卻出現胃食道逆流，甚至咽喉水腫等症狀。

「秋天的第一杯奶茶」成為中國最新網路流行語，始於有名網友分享伴侶替自己買了奶茶，經過網友跟風和商人炒作，奶茶照成為另類曬恩愛或表達親密的方式。中國浙江一名60多歲的男性教師，看到朋友不斷在社群軟體上討論「秋天的第一杯奶茶」，好奇那是什麼滋味，便在友人的鼓譟下自己去買了杯冰奶茶「嘗鮮嘗鮮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《錢江視頻》報導，男師喝下冰奶茶後身體馬上出現異狀，急忙就醫。醫生發現他有胃部脹痛、胃食道逆流等症狀，還一度出現喉頭水腫的症狀。醫生一看男師病史傻眼，無奈詢問病人：「你的胃明明就不好，為何還要喝奶茶呢？」同時呼籲，腸胃差的人，切勿跟風「秋天第一杯奶茶」。

台灣衛生福利部食品藥物管理署指出，冰奶茶主要由冰塊、奶精或鮮奶及茶3大原料所組成。冰塊本來容易刺激腸胃。奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，此類脂肪攝取過多，有機會導致腸胃難以消化；鮮奶則涉及乳糖不耐症，若小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，鮮奶中的乳糖就會無法被消化，繼而會在大腸中被腸道菌分解，產生大量氣體、水和酸性物質等，造成容易打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。最後是茶，由於茶葉中含有單寧酸，若鮮奶中的蛋白質凝結成塊，不利消化，容易造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。


更多鏡週刊報導
趙薇爆婚變12年富商尪　小鮮肉深夜陪逛超市
手術局部麻醉　女星「挨刀空等」驚見醫滑手機
倒數12天　麥當勞宣布安格斯黑牛堡等7大品項停售

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
超正空姐「激似許瑋甯」！甜美私照曝…網呼：戀愛了
雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死　爆員工誤開電源
快訊／安心國旅每人1000元補助　確定持續到這天
水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！裝管線排屍水
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

獨／高雄18招「開瓶蓋射飛鏢」成絕學！女醫直播尋高手：願拜師

中秋連假怕塞車　北市交通大隊增派警員疏導加強取締

中秋節「醃肉祕方」曝光！　這一項超驚喜：果香味秒解膩

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

快訊／中秋國慶放心玩！每人1000元國旅補助確定持續到10月底

朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

獨／高雄18招「開瓶蓋射飛鏢」成絕學！女醫直播尋高手：願拜師

中秋連假怕塞車　北市交通大隊增派警員疏導加強取締

中秋節「醃肉祕方」曝光！　這一項超驚喜：果香味秒解膩

小琉球港口！魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人

UberEats付費會員被當盤子！「雨天無外送員」她換帳號登入秒傻眼

客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

買珍奶麻糬當供品！土地公托夢「留下來」　她驚：是生日禮物

8個「室內油漆小秘密」　天花板刷白色…反出現視覺哀戚感！

鄭裕美很愛《少林足球》！拿激光劍「暴打果凍」圓夢拍動作戲

南高加索激戰上百死傷　亞美尼亞控：土耳其派兵4000支援亞塞拜然

台中學生疑集體食物中毒案人數破百　再添1校52生

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

《紫羅蘭永恆花園電影版》5天日本票房破億！觀眾：面紙不夠哭

竹內結子最後專訪引鼻酸：「40歲心態輕鬆，想和身旁的人撒嬌」

7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

天堂果實「木虌果」茄紅素是番茄25倍！專家曝最營養部位

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

生活熱門新聞

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

更多熱門

相關新聞

伊能靜兒子做自己　曬「粉紅紗裙照」

伊能靜兒子做自己　曬「粉紅紗裙照」

庾澄慶與伊能靜所生的兒子小哈利，早前為媽媽伊能靜編舞的影片曝光後，個人IG便遭網友起底，挖出許多他過往穿女裝的照片，曾引起網路熱議。

小辣椒慶生「破尺度全脫了」！

小辣椒慶生「破尺度全脫了」！

《整容液》動畫諷刺人心打開市場

《整容液》動畫諷刺人心打開市場

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

趙又廷新戲「帳面上驚人價碼」曝光

趙又廷新戲「帳面上驚人價碼」曝光

關鍵字：

鏡週刊秋天第一杯奶茶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面