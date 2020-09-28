朋友催促打卡跟風　他喝下「秋天第一杯奶茶」馬上送醫

▲雖然該名6旬翁有不老少男心，醫師仍呼籲有腸胃問題的民眾，不適合跟風「秋天的第一杯奶茶」。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

圖、文／鏡週刊

中秋節快到了，氣溫轉涼，秋意漸濃，中國網路吹起「秋天第一杯奶茶」風，一名6旬男師因為好奇，也去買了杯奶茶，沒想到喝下卻出現胃食道逆流，甚至咽喉水腫等症狀。

「秋天的第一杯奶茶」成為中國最新網路流行語，始於有名網友分享伴侶替自己買了奶茶，經過網友跟風和商人炒作，奶茶照成為另類曬恩愛或表達親密的方式。中國浙江一名60多歲的男性教師，看到朋友不斷在社群軟體上討論「秋天的第一杯奶茶」，好奇那是什麼滋味，便在友人的鼓譟下自己去買了杯冰奶茶「嘗鮮嘗鮮」。

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根據《錢江視頻》報導，男師喝下冰奶茶後身體馬上出現異狀，急忙就醫。醫生發現他有胃部脹痛、胃食道逆流等症狀，還一度出現喉頭水腫的症狀。醫生一看男師病史傻眼，無奈詢問病人：「你的胃明明就不好，為何還要喝奶茶呢？」同時呼籲，腸胃差的人，切勿跟風「秋天第一杯奶茶」。

台灣衛生福利部食品藥物管理署指出，冰奶茶主要由冰塊、奶精或鮮奶及茶3大原料所組成。冰塊本來容易刺激腸胃。奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，此類脂肪攝取過多，有機會導致腸胃難以消化；鮮奶則涉及乳糖不耐症，若小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，鮮奶中的乳糖就會無法被消化，繼而會在大腸中被腸道菌分解，產生大量氣體、水和酸性物質等，造成容易打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。最後是茶，由於茶葉中含有單寧酸，若鮮奶中的蛋白質凝結成塊，不利消化，容易造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。



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