快訊／頭份高公局機房大火！黑煙猛竄天際　警消急佈水線搶救

記者黃孟珍、陳羿妏／苗栗報導

苗栗縣頭份市高公局交通控制機房今（27日）下午5時許傳出外部電纜起火，現場火勢猛烈，黑色濃煙狂竄，警消獲報後，已趕赴現場佈水線灌救當中，無人受困，至於詳細起火原因，仍有待釐清。

據了解，起火位置為高公局機房，以前為國道警察專用之無線電基地台，現今則租給各家電信業者做為機房使用，內部並不會有人，純屬基地台。

消防局表示，火勢在下午5時30分獲得控制，5時59分殘火處理完畢，起火原因則有待調查。

▲▼苗栗高公局機房大火。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）