台中熱褲女開名門休旅「直直撞」！　等紅燈5車骨牌式連碰

▲張姓女子26日傍晚行經台中西區公益路時，不慎追撞前方車輛，致連環車禍發生。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、徐愷昕／台中報導

33歲張姓女子26日晚間開著Land Rover百萬休旅車行經台中市鬧區時，突追撞一輛等停紅燈的車輛，造成前方5車像骨牌效應般連撞成一團，所幸無人受重傷。目前警方確定6車駕駛皆無酒駕，初步判定是張女未注意前方車況所致，至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

▲身穿牛仔熱褲的張姓女子，車禍發生後神情緊張站在路旁等待警方作筆錄。（圖／民眾提供）

台中警26日傍晚近6時許接獲報案稱，西區公益路168號前有交通事故發生，到場發現6台車輛蜈蚣式連撞在一起！經查後得知，原來是張女沿公益路內快車道往忠明南路直行時，未注意前方路況，不慎碰撞鄭姓女駕駛車輛的後保險桿，鄭女毫無預警的情況下，又直接往前再推撞4部車。張女肇事後神情緊張站在路旁，看來有些不知所措。

此事故一共造成7名乘客輕傷，都已自行就醫，而警方經酒測，確定6車駕駛人均無酒駕，目前初判為張女未注意車前狀況所致，全案後續將依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。另據了解，這台肇事的Land Rover Discovery Sport休旅車搭配最基本配備的新車價也要199萬，升級標配後隨便都飆破200萬元。

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▲台中市西區公益路168號前，26日傍晚發生連環撞交通事故。（圖／民眾提供）