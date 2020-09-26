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藥頭被羈押留「殘毒」！1歲半女兒隨手抓　誤食海洛因致死

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▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲1歲半女童誤食毒品致死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中市一名1歲5個月的女童3年前誤食海洛因致死，檢察官調查出她的父親因販毒被羈押，家中留下沒被查扣的毒品，母親王女將毒品給友人蕭男施用，結果讓女童誤食致死。法官依過失致死罪判王女5個月刑期，蕭男則判無罪，仍可上訴。

根據《聯合報》報導，女童在2017年7月9日凌晨被發現重度昏迷，送往醫院急救，驗出是因為誤食海洛因等毒品所致，同月28日下午不治身亡。

根據檢察官調查，女童父親同年6月2日因販毒被羈押，在家中留下毒品，同年7月24日獲釋，但仍被判處重刑10餘年，2018年4月7日入獄服刑至今。王女為了讓丈夫有機會能交保，打算以家中剩餘的毒品作為代價，讓蕭男替丈夫澄清。蕭男同意後住在王女家，並協助照顧她的子女。

同年7月9日凌晨，蕭男在王女服用安眠藥及FM2後向她要海洛因，王女至妹妹房間拿出2包海洛因，1包交給蕭施用，另1包放在3樓房間內低處。蕭男施打完海洛因後，把潮濕的夾鏈袋放在女童身旁。蕭男不久後發覺女童昏迷便與王女前往醫院急救。

法官認為，王女知道家裡有毒品，卻未避免女兒接觸或誤食，過失致死犯行明確，予以判刑。根據合議庭調查，女童在6個月內有長期接觸海洛因、安非他命等毒品，顯見早在蕭男住進被害人家前，就有接觸毒品，因此判蕭男無罪。可上訴二審。

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