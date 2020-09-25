股市賠千萬攜9歲兒燒炭！幸獲救...檢方朝殺人未遂追究父母

▲大甲一家三口燒炭幸被救回，檢方將朝殺人未遂偵辦父母責任。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區一對離婚仍同住的男女，因投資股票、期貨失利，積欠上千萬元債務，25日上午疑因還不起債，兩人帶著9歲兒子在房間內燒炭輕生，所幸被家人發現緊急送醫獲救。據了解，檢方將朝殺人未遂調查父母刑責。台中市政府社會局則表示，目前除了要求父母不得和男童單獨相處，社工也會定期訪視追蹤。

大甲區41歲劉姓男子和37歲許姓女子離婚後，和劉的父母、9歲男童仍然住在一起，劉男的媽媽上午7點多買回早餐後，喊叫他們吃早餐卻無回應，劉母前去敲門時，竟在門口聞到濃濃煙味，一打開房門發現3人倒臥在地，地上還有炭盆，嚇得趕緊報警。

大甲光田醫院表示，劉男和男童都是一氧化碳中毒，到院時意識清醒，給予血液檢查、點滴及100%氧氣治療，目前生命徵象穩定，許女則是意識混亂、嗜睡，但生命徵象也穩定，後續將安排高壓氧積極治療。

社會局家防中心表示，案家沒有兒保通報紀錄，非脆弱家庭，也不具低收、中低收、特殊境遇等福利身分，社工初步評估，祖父母有照顧意願及能力，可以24小時保護男童，並承諾不會讓男童單獨和父母在一起，父母也簽名同意。

家防中心強調，盡管父母已同意不會單獨和小孩在一起，但行為已違反兒權法第56條第1項第3款「兒童及少年遭受遺棄、身心虐待、買賣、質押，被強迫或引誘從事不正當之行為或工作。」後續將開立親職教育處份，並提供家庭處遇服務，提升父母兒少權益知能及親職能力。

目前劉男和許女兩人還在住院治療，無法得知輕生原因，但據了解，檢方將朝殺人未遂方向調查，釐清父母兩人責任。

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