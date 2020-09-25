　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲解放軍東部戰區發佈「軍營熱血MV」，大唱《假如戰爭今天爆發》。（圖／翻攝自東部戰區微博，下同）

▲解放軍東部戰區發布宣傳影片，強調願意為了祖國而戰。（圖／翻攝自東部戰區）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立近日在大陸官媒《環球時報》撰文指出，大陸在面對「台獨」勢力日益猖獗的情況下，以非和平方式實現統一的可能必然增大，「在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除『開第一槍』的可能。」

沈丁立提到，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法，看上去，中國把「開槍」看得很重，而且把「首先開槍」看得更重，早在上世紀60年代，中國就提出過「不首先使用核武器」，這是針對其他有核武器國家所說的，「對於世界所有非核武器國家，中國堅持『在任何時候任何情況下』都不對其使用核武器的承諾。」

沈丁立指出，根據《中國的和平發展》白皮書，中國的核心利益包括國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障這六項。

▼解放軍東部戰區近期軍演不斷。（圖／翻攝解放軍報）

▲▼解放軍東部戰區海軍航空兵某部組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

沈丁立認為，人們希望用和平方式維護國家的核心利益，那是可以理解的，但是，既然說到以不開第一槍的方式保護自身的核心利益，這已經在暗示在被開第一槍的情況下，當然會開槍還擊，也就是承認有槍的目的是為了在一定條件下開槍，「那麼，在維護中國的核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的。」

沈丁立表示，中國的第四項核心國家利益是「國家統一」，台灣是尚未與大陸實現統一的一塊中國國土，中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一，「面對『台獨』勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大。」

▼解放軍東部戰區進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

▲▼中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

沈丁立提到，根據《反分裂國家法》，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整，「非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。」

沈丁立強調，不開第一槍並非絕對的，而且要避免落入教條主義，聯合國也從來沒有禁止在任何情況下開第一槍，而是規定在有證據表明當一個國家面臨迫在眉睫的威脅面前，可以合法地先發制人。

沈丁立還建議，未來可基於聯合國關於開槍合法性的規範，以及基於中國對保護本國核心國家利益和地區穩定與世界和平的考慮，對外表述「中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。」這樣才最具道德性和守法性。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
小鬼黃鴻升傳今火化！家人陪走最後一段路　時間曝光
坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「瘦一圈憔悴面容曝光」
海裕芬夢到小鬼：謝謝你想盡辦法來！畫最後一次相遇「只留眼睛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

中駐聯合國大使：美濫用聯合國平台傳播「政治病毒」！

陸「警局副局長」騙走小三64萬！　全部上繳給老婆：我工作賺的~

躺床15天賺6.5萬！陸超爽職缺800人競爭　網喊不單純：根本自殘

曾裝卸進口冷凍海鮮！2物流工人中招「無症狀感染」　360人緊急隔離

反嗆美充當「人權教師爺」！　陸：中國政府高度保護人權

香港政府收回60公頃「預留用地」　迪士尼樂園回應了

沒否定九二共識！　陸學者：兩岸和平發展仍要靠「國民黨」

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

中駐聯合國大使：美濫用聯合國平台傳播「政治病毒」！

陸「警局副局長」騙走小三64萬！　全部上繳給老婆：我工作賺的~

躺床15天賺6.5萬！陸超爽職缺800人競爭　網喊不單純：根本自殘

曾裝卸進口冷凍海鮮！2物流工人中招「無症狀感染」　360人緊急隔離

反嗆美充當「人權教師爺」！　陸：中國政府高度保護人權

香港政府收回60公頃「預留用地」　迪士尼樂園回應了

沒否定九二共識！　陸學者：兩岸和平發展仍要靠「國民黨」

林道遠當外送員苦不堪言　曝一天騎車20小時…爬8層樓送餐

中職／「卡霸」時不時一局爆　曾總：思考太複雜

「乾爹」搶幫馬來貘寶寶命名　「創意2字」20分鐘突破萬讚門檻

剛學爬就翹家！調皮圓寶「偷划出產房」　下1秒慘被抓包

湖人西冠聽牌！　戴維斯轟34分G4撂倒金塊

不用排隊了！北市國慶嗡嗡包　10/7日「線上登記」限量3450份

身分證有1、0　花蓮福容大飯店晚餐第2人半價...名字有「十」也適用

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日晚間11時起階段交管

鮮肉主廚上菜！黃雋智劉修甫熱唱太抓耳　《我的婆婆》鷗貴CP發糖首秀駕到！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

大陸熱門新聞

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程全國直播

工頭遭挖土機「重錘8下」爆頭亡

男友付不出聘金！輕熟女太氣「跳河」游2公里

裝卸進口海鮮　2工人無症狀感染

隨手摸了它　8歲小弟倒地秒死

16歲班花在教室遭男同學姦殺！兇手爆是富二代

陸：中國政府高度保護人權

躺床15天賺6.5萬！網喊不單純：根本自殘

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

國台辦九二問答　邱垂正回八字

大陸國防部宣布新發言人譚克非！　消息急登熱搜第一

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

更多熱門

相關新聞

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

中共解放軍機近期連續擾台，美國陸軍在新一期《軍事評論雙月刊》提出重新在台部署部隊的主張，對此，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進24日指出，「那一定意味著戰爭。」表示若美國重新在台灣部署軍隊，屆時「解放軍勢必採取軍事行動，打響解放台灣的正義戰爭。」

陳禹勳驚險關門樂天7比6勝統一

陳禹勳驚險關門樂天7比6勝統一

中職／7局樂天7比4統一

中職／7局樂天7比4統一

中職／5局統一4比3樂天

中職／5局統一4比3樂天

中職／2局統一0比1樂天

中職／2局統一0比1樂天

關鍵字：

第一槍統一統一戰爭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面