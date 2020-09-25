陸學者：台獨日益猖獗「大陸不排除開第一槍！」

▲解放軍東部戰區發布宣傳影片，強調願意為了祖國而戰。（圖／翻攝自東部戰區）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立近日在大陸官媒《環球時報》撰文指出，大陸在面對「台獨」勢力日益猖獗的情況下，以非和平方式實現統一的可能必然增大，「在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除『開第一槍』的可能。」

沈丁立提到，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法，看上去，中國把「開槍」看得很重，而且把「首先開槍」看得更重，早在上世紀60年代，中國就提出過「不首先使用核武器」，這是針對其他有核武器國家所說的，「對於世界所有非核武器國家，中國堅持『在任何時候任何情況下』都不對其使用核武器的承諾。」

沈丁立指出，根據《中國的和平發展》白皮書，中國的核心利益包括國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障這六項。

▼解放軍東部戰區近期軍演不斷。（圖／翻攝解放軍報）



沈丁立認為，人們希望用和平方式維護國家的核心利益，那是可以理解的，但是，既然說到以不開第一槍的方式保護自身的核心利益，這已經在暗示在被開第一槍的情況下，當然會開槍還擊，也就是承認有槍的目的是為了在一定條件下開槍，「那麼，在維護中國的核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的。」

沈丁立表示，中國的第四項核心國家利益是「國家統一」，台灣是尚未與大陸實現統一的一塊中國國土，中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一，「面對『台獨』勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大。」

▼解放軍東部戰區進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）



沈丁立提到，根據《反分裂國家法》，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整，「非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。」

沈丁立強調，不開第一槍並非絕對的，而且要避免落入教條主義，聯合國也從來沒有禁止在任何情況下開第一槍，而是規定在有證據表明當一個國家面臨迫在眉睫的威脅面前，可以合法地先發制人。

沈丁立還建議，未來可基於聯合國關於開槍合法性的規範，以及基於中國對保護本國核心國家利益和地區穩定與世界和平的考慮，對外表述「中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。」這樣才最具道德性和守法性。