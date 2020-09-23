遭潑屎正妹爆料「討債集團是藏鏡人」　崩潰吐近況：壓力大到狂吐

▲邱女日前遭當眾潑屎。（圖／CTWANT提供）

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台北1名20歲的邱姓正妹19日深夜在北市信義威秀廣場遭人潑糞，畫面PO網後引起譁然。警方日前傳喚潑糞的柯姓男子到案，他坦承因被邱女在臉書嗆矮，加上不滿對方在網路上的言行，才會想給她教訓。針對潑糞事件，邱女受訪時崩潰透露，她直到現在都有陰影，甚至壓力大到狂吐，已經跑了好幾次醫院，懷疑真相不單純。

據了解，邱女當時正等著進入夜店，期間突然遭穿著黑衣、黑帽和口罩和柯男潑糞，水桶還直接掛在頭上，畫面PO網後引發熱議，但她直到20日晚間才完成提告，並爆出積欠債務、和人爭風吃醋等糾紛，真相讓人霧裡看花。柯男到案後供稱，自己在網路上和邱女起爭執才憤而潑糞，但警方不排除幕後有人指使，持續釐清中。

《三立新聞網》報導，邱女22日受訪時表示，母親先前找人一起跟會，不料對方捲走60萬元後跑會，會頭疑似直接把在外積欠的60萬元債務轉嫁到媽媽身上，要討債集團的李姓男子找她要錢，而對方近來不僅多次放話要對家人不利，還曾把母親打傷，讓她忍無可忍，決定將此事PO網，不料卻更加激怒對方。

▲涉嫌潑糞的柯男日前到案說明，強調他和邱女在網路上有過節，才憤而犯案。（圖／CTWANT提供）

邱女提到，自己2星期前在夜店和人發生衝突，1名女子誤以為她要搶男人，就找來一群人圍毆她，而柯男疑似就是當時對她施暴的其中一人；邱女強調，她根本不認識柯男，且自己被潑糞後，李男還打電話給爸爸嗆聲「就是我教唆那些人去打你女兒，潑糞也是我叫人去的」，讓她懷疑是討債集團在背後指使，希望警方盡快查明真相。

回憶起事發經過，邱女至今仍心有餘悸，現在完全不敢獨自在外走動，萬不得已必須出門時，都是直接叫車搭到目的地，且全程配戴口罩，深怕被人認出；更慘的是，原本力挺她的網友看到中傷言論後，也紛紛轉變為酸民謾罵，讓邱女情緒相當崩潰，甚至在受訪過程中衝到廁所嘔吐、拉肚子，之後直奔醫院掛急診。

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