中秋、國慶首日衝花東估連塞12hrs　2張表看省道最塞地雷時段

▲中秋、國慶連假將到來，公路總局預期進入蘇花路廊牆後路段將最壅塞。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今年10月中秋、國慶雙連假即將到來，公路總局預估假期特性以返鄉、出遊及參加國慶日系列活動為主，預估雙連假首日台9線蘇花改將從上午6點就開始壅塞，一路塞到晚上6點。公路總局除規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制等，也盤點最塞省道路段、時段，呼籲民眾上路前先參考，減少塞在車陣中。

今年受到疫情影響，國境仍未解封，預估前往東部旅遊車輛將增加，其中又以進入蘇花路廊前後路段壅塞情況最為嚴重。中秋、雙十雙連假首日，台9線蘇花改估從上午6點就會開始塞車，一路持續塞到晚上6點。

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▲▼中秋、雙十連假省道最塞路段、時間點。（圖／公路總局提供）

為此，公路總局也針對轄管省道重點路段，包含台9線蘇花改路段、台9線南迴改安朔至草埔路段、台61線西濱快速公路，台2福隆路段等各路段研擬相關疏導措施。依假期特性對於可能出現壅塞路段規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制，以及請地方警力加強違規取締等交通管制措施。

今年國慶煙火活動將於台南漁光島舉行，針對鄰近省道為台17線、台61線、台86線，主辦單位台南市政府已規劃相關交通管制措施、臨時停車場及開行接駁車等，公路總局將配合執行疏運措施，同時呼籲民眾多加利用公共運輸前往會場。

本次假期因應國道5號10月1、2及9日上午高速公路局封閉石碇、坪林南下匝道，管制期間建議用路人可利用台9線作為替代路線，公路總局於台9線台北往宜蘭方向沿線設置導引牌面指引用路人，並透過資訊可變標誌(CMS)每15分鐘密集提供北宜地區替代路線旅行時間資訊。

▲▼中秋、雙十連假交通疏運措施一覽表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

公路總局最新版的「幸福公路」App，可提供查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，特別具備提醒駕駛朋友國道與替代道路兩者旅行時間的優劣功能，即時提供使用者具競爭的旅行路線與轉向行動點，只要順著語音導引走，即可輕鬆行駛替代路線，減少塞在高速公路車陣中。

另外，隨著民眾溝通習慣與溝通管道的改變，公路總局透過AI人工智慧的協作推出「智能小鹿」，將民眾常問問題結合AI，提供文字即問即答的功能，透過LINE、幸福公路APP、監理服務APP及總局官網介面來服務；在官網介面也提供快速推薦選單，讓民眾在最短時間得到解答。

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