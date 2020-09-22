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只賣35天！麥當勞全新「韓風炸雞腿」登場　麥脆雞裹甜辣醬太罪惡

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▲▼麥當勞推韓風炸雞。（圖／業者提供）

▲麥當勞韓風炸雞腿全新登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼全新期間限定早餐「焙果堡」登場後，人氣速食業者「麥當勞」又有新作了，這次強攻炸雞市場，打造全新「韓風炸雞腿」，每一口都能吃到正宗韓式甜辣醬與外酥內嫩的炸雞組合，口感甜中帶辣，不管是想在家追劇還是朋友聚會再適合不過，明（23）日起至10月27日止限時35天開賣。

▲▼麥當勞推韓風炸雞。（圖／業者提供）

▲韓風炸鷄腿使用韓國正宗韓式甜辣醬。

根據調查指出，台人1年吃掉將近6億隻雞，除了國民美食雞排外，韓式炸雞也是不少人的最愛之一，這次不用再心心念念這韓國美味了，麥當勞強勢推出全新期間限定「韓風炸雞腿」，選用酥脆多汁的麥脆雞腿裹上韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬，每一口都是正宗韓味，罪惡到不行，明（23）日正式開賣，只賣到10月27日，炸雞控趕緊開吃。

▲▼ 繼光香香雞推啤酒炸雞、炸茭白筍。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞推啤酒炸雞、炸茭白筍。（圖／記者蕭筠攝）

另，繼光香香雞近日也找來台灣啤酒，聯手打造最近台味新品「啤酒炸雞」，選用經典的18天生啤酒調製成醃料，再將雞翅、雞塊放進去進行醃製，醃製過後的肉質更加軟嫩，接著經過約4分鐘下鍋油炸，最後灑上香辣粉、淋了金沙醬，咬下的每一口能吃到酥脆的多汁雞肉還帶有淡淡啤酒香，以及鹹蛋黃增添香氣，雙重滋味絕對是大人最愛。提醒啤酒炸雞只在全台42間門市限量販售，新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、台中港三井店未販售。

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