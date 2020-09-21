　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2高中妹深夜被老師帶走！　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

女學生被老師邀約出門，卻遭對方猥褻。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲女學生被老師邀約出門，卻遭對方猥褻。（圖／CTWANT提供，下同）

 圖文／CTWANT

大陸安徽省2名高三女學生日前晚自習結束後，被劉姓班導師邀約深夜外出，2人雖然不願意，但礙於對方是師長，最後只好勉為其難答應。獲得學生同意後，劉男先帶著2女到市區用餐，之後竟直接在酒店開房，要她們陪自己喝酒，過程中還不斷伸出鹹豬手；其中一女上完廁所後，驚見老師強壓在閨密身上狂摸，當場嚇傻。

《看看新聞》報導，莉亞（化名）和嫚嫚（化名）是合肥一所藝術培訓學校的學生，9月12日晚間10時許，2名女孩被劉師叫到辦公室，被要求和他一起出去玩，2人一開始都不太情願，無奈老師不斷暗示，還表現出很不高興的樣子，逼得她們只好被迫同意。

雖然有劉師開的外出證，但依照學校規定，警衛並沒有同意讓2名女孩離校；不料劉男還不死心，竟偷偷將2人藏在車內帶離學校，隨後前往合肥市步行街的一家飯店用餐；女學生原以為吃完飯就可以回學校，誰知席間2人不斷被催促吃快點，之後還直接被老師帶到酒店房間，遭強迫要陪對方飲酒作樂。

 

 莉亞指控，在喝酒過程中，老師對她們有一些肢體動作，隨後還提議把2張床併在一起，希望2人能讓他抱一下，自己為了躲避老師，便藉口去洗手間刷牙，孰料一開門竟赫見劉老師正強行對激烈掙扎的嫚嫚上下其手。凌晨5時許，2名女學生終於鼓起勇氣，強烈要求劉男讓她們離開，這才躲過狼爪。

事後，被害人向家長反映此事，最後決定報警處理。校方表示，學校在得知此事後，已立即成立調查小組查明真相，同時對當事人劉師做出開除處分。目前，涉案男師已遭到警方拘留，案件細節還在進一步偵辦當中。

延伸閱讀
傳2架IDF戰機遭6架共機包夾　空軍澄清：均屬臆測不符事實
付2年薪水給幽靈員工！查核才發現「333名公務員已死」
人妻懷孕6週！人夫傻眼 「4週前才娶她」　醫嚇一身冷汗

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
楊丞琳最後一天也來送小鬼　「眉頭深鎖」步入靈堂
快訊／12號颱風「白海豚」突襲生成　最新路徑出爐
快訊／「20歲柯姓潑屎哥」找到了！中午到案說明
陳柏霖趕在最後一天來送小鬼！18年前組團出道：夥伴天堂快樂
林俊傑現身送小鬼！全套襯衫西裝褲皮鞋致哀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

車禍意外救命！29歲女發現大腦內有2根針　醫：小時候就被插進去

為反恐立下戰功！　新疆公安廳廳長王明山躋身省級常委

夫妻同時罹癌！「每天1飲食惡習」中禍根　醫搖頭：中晚期了

才派出37架共機擾台！　解放軍再宣布黃海「實彈演練」3天

陸版「國民神車」倒台　夏利汽車資產1元甩賣

2高中妹深夜被老師帶走！　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」嚇傻

中國在南海最大油田投產　年產達420萬方

影／錢塘江7公尺「鬼王潮」發威！路面一秒變泳池　整排車慘被沖走

香港城市大學爆欺凌！23歲陸生遭淋水辱罵「大陸婆」　想制止反被打

父親碎唸「38歲還不結婚」！兒子從7樓追殺到街上　母呼救沒人理

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

10元蔥油餅、7元內餡飽滿小籠包　超俗！她激推新北市必吃銅板美食

車禍意外救命！29歲女發現大腦內有2根針　醫：小時候就被插進去

為反恐立下戰功！　新疆公安廳廳長王明山躋身省級常委

夫妻同時罹癌！「每天1飲食惡習」中禍根　醫搖頭：中晚期了

才派出37架共機擾台！　解放軍再宣布黃海「實彈演練」3天

陸版「國民神車」倒台　夏利汽車資產1元甩賣

2高中妹深夜被老師帶走！　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」嚇傻

中國在南海最大油田投產　年產達420萬方

影／錢塘江7公尺「鬼王潮」發威！路面一秒變泳池　整排車慘被沖走

香港城市大學爆欺凌！23歲陸生遭淋水辱罵「大陸婆」　想制止反被打

父親碎唸「38歲還不結婚」！兒子從7樓追殺到街上　母呼救沒人理

車禍意外救命！29歲女發現大腦內有2根針　醫：小時候就被插進去

「主動脈剝離」發生原因一次曝！醫PO手繪圖秒懂…一發生致死率極高

可愛白狗馬路亂竄！遭撞「連滾3圈」身亡　女外送員當場腿斷

業務偷開寄賣賓士撞傷人肇逃恐賠百萬　吊銷駕照不得再考讓他崩潰

為反恐立下戰功！　新疆公安廳廳長王明山躋身省級常委

Apple瑤瑤齊悼念小鬼！想到「笑起來眼睛彎彎的大男孩」：眼淚不停流

千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

右轉撞傷輪椅女罰6000元＋吊照　運將一聽崩潰：我只剩3年能開車

晨翔「啜泣哭腫眼」送別小鬼！　待靈堂30分鐘忍痛道別：謝謝你的照顧

瑞士銀行：金價預測上調至2100美元　漲幅和時間都將超出預期！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

大陸熱門新聞

台籍員工被檢舉台獨　瑞幸咖啡火速開鍘

陸進口冷凍魷魚　包裝驗出新冠病毒

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

少女開學日墜亡　同學：被抬上樓頂

5歲、7歲小兄弟失蹤22天陳屍井底　父犯案原因曝光

夫妻同時罹癌！每天1飲食惡習中禍根

重慶超危險樂園！女玩「高空滑索」卡住摔死

父親碎唸「38歲還不結婚」被兒子砍死！

2高中妹深夜被老師帶走　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」

雲南瑞麗「全面進入戰時狀態」

影／錢塘江7公尺「鬼王潮」發威！路面一秒變泳池　整排車慘被沖走

偷電挖礦關5年　他嘆：還好有被關

親民黨顧問赴海論：陸軍機來「美國走狗在跳」

50歲清潔工阿姨「逆天顏值」驚豔眾人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

敖犬悼念小鬼被酸假掰！怒回應：你們到底在幹嘛

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

離世想當什麼鬼　黃鴻升「10年前答案」惹心疼

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面