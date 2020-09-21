2高中妹深夜被老師帶走！　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」嚇傻

▲女學生被老師邀約出門，卻遭對方猥褻。（圖／CTWANT提供，下同）

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大陸安徽省2名高三女學生日前晚自習結束後，被劉姓班導師邀約深夜外出，2人雖然不願意，但礙於對方是師長，最後只好勉為其難答應。獲得學生同意後，劉男先帶著2女到市區用餐，之後竟直接在酒店開房，要她們陪自己喝酒，過程中還不斷伸出鹹豬手；其中一女上完廁所後，驚見老師強壓在閨密身上狂摸，當場嚇傻。

《看看新聞》報導，莉亞（化名）和嫚嫚（化名）是合肥一所藝術培訓學校的學生，9月12日晚間10時許，2名女孩被劉師叫到辦公室，被要求和他一起出去玩，2人一開始都不太情願，無奈老師不斷暗示，還表現出很不高興的樣子，逼得她們只好被迫同意。

雖然有劉師開的外出證，但依照學校規定，警衛並沒有同意讓2名女孩離校；不料劉男還不死心，竟偷偷將2人藏在車內帶離學校，隨後前往合肥市步行街的一家飯店用餐；女學生原以為吃完飯就可以回學校，誰知席間2人不斷被催促吃快點，之後還直接被老師帶到酒店房間，遭強迫要陪對方飲酒作樂。

莉亞指控，在喝酒過程中，老師對她們有一些肢體動作，隨後還提議把2張床併在一起，希望2人能讓他抱一下，自己為了躲避老師，便藉口去洗手間刷牙，孰料一開門竟赫見劉老師正強行對激烈掙扎的嫚嫚上下其手。凌晨5時許，2名女學生終於鼓起勇氣，強烈要求劉男讓她們離開，這才躲過狼爪。

事後，被害人向家長反映此事，最後決定報警處理。校方表示，學校在得知此事後，已立即成立調查小組查明真相，同時對當事人劉師做出開除處分。目前，涉案男師已遭到警方拘留，案件細節還在進一步偵辦當中。

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