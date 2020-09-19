被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」濺血…絕望哭喊：拜託放過我

▲台中孕婦被砍，絕望哭求「拜託放過我」。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中、游瓊華／台中報導

台中市東區18日上午發生濺血慘案，34歲的詹姓房屋管理員接獲房客匯報，前往管理的租屋處處理漏水問題，不料一進門就遭到劉姓房客持刀挾持，還被狠狠刺了數刀，就算哭喊「我肚子裡還有寶寶」，依然沒有讓劉姓房客收手。所幸經過送醫治療，詹女狀況穩定，已脫離險境，劉男也自行投案，全案仍在調查當中。

34歲的詹女懷有身孕，在物業管理公司上班，平常要管理許多套房物件。她18日接獲劉姓房客反應，租屋處有漏水問題，因此聯繫水電師傅，前往劉男的住處查看。

沒想到才剛進租屋處，詹女立刻遭到劉男挾持，從後方被勒住脖子，還被拿剪刀刺了好幾刀，連腹部都中刀。詹女遭到挾持，立刻向對方求饒，說「我肚子裡還有寶寶，拜託放過我」，依然沒有打動對方，遭到攻擊後鮮血直流。

▲台中遭刺傷孕婦哥哥在臉書PO文，感謝網友關心。（圖／翻攝網路）



詹女不斷大喊救命，驚動了其他房客，才因此被緊急送醫治療，住進加護病房搶救後，生命跡象穩定，已經脫離險境。

根據TVBS報導，劉男是冷氣工人，先前都在屏東工作，近期搬上台中，與女友同住，近日疑似因為失業問題，導致心情低落，上周還曾鬧過自殺。

劉男犯下傷人血案，經過25個小時，在女友的陪同下，前往沙鹿派出所投案，向警方稱「我殺了人」。警方經過確認，立刻將劉男逮捕，詳細狀況為何，仍在進一步偵辦當中。

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