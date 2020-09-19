東海氣爆奪4命！盧秀燕火速抵現場　發慰問金、助家屬安頓住宿　

▲台中市長盧秀燕稍早前往現場慰問家屬。（圖／記者李忠憲攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中市東海大學商圈今（19日）凌晨發生民宅氣爆，造成4死1傷！台中市長盧秀燕稍早趕赴現場慰問受難家屬及受氣爆波及住戶，並指示社會局協助安頓家屬至簽約旅館短期住宿，費用將由市府負擔，並先發放急難慰問金，全力協助受難家屬度過難關。

消防局今（19日）清晨4時17分獲報、4時27分抵達現場進行災控，出動第四大隊及8個分隊，包含70名消防人員、13名義消、26輛消防車、3輛救護車，造成42歲陳男、37歲蔣女、8歲男童及73歲吳男死亡，另有一名38歲男子逃出火場，右膝擦傷，送往台中榮總醫院，共計4死1傷，至於火警發生原因仍待檢察官及火調官現場調查。

盧秀燕說，今日火警事發突然，造成4死1傷的悲劇，感到萬分遺憾及不捨，對於後續死者家屬的照顧，市府會全力協助，包括從外縣市趕來台中的家屬，也會給予妥善安頓、協助治喪事宜。

社會局進一步說明，為協助家屬度過難關，已依市長指示安頓家屬到社會局簽約旅館短期住宿，費用由社會局負擔；此外，市府已第一時間先發放急難慰問金，死者2萬元、受傷住院者1萬元、受傷未住院者5千元，如符合災害救助條件，區公所將再協助受災民眾申辦災害救助。

盧秀燕在秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、消防局長曾進財、社會局長彭懷真、經發局長張峯源、都發局長黃文彬、觀旅局長林筱淇、新聞局長黃國瑋等人陪同下前往慰問罹難家屬，前立法委員顏寬恆、市議員吳瓊華、張家銨、林汝洲也到場關心，立法委員陳柏惟也有派代表至現場關心。