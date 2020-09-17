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台北人妻為賣保單…嘿咻無業男　慘遭偷拍裸照勒索3萬元

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北檢依妨害祕密、恐嚇取財起訴葉男。（資料照片）

圖文／鏡週刊

花蓮一名失業的葉姓男子，在網路上認識已婚的女保險員，他以規劃保險為由，與該名人妻在台北相約見面，洽談保險內容，而人妻為了賣保單，竟然與葉男到旅館做愛，葉男卻趁機偷拍對方裸照。今年3月，女保險員欲分手，葉男拿出裸照，威脅人妻給他3萬元，否則要將照片傳給她老公，人妻業務員立刻報警、提告，全案今偵結，台北地檢署依妨害祕密、恐嚇取財提起公訴。

起訴書指出，住在花蓮縣的葉姓失業男子（30歲）去年在網路認識人妻保險業務員，他熱切表示需要保險，希望人妻業務員根據其需求，在合理價位內，為他量身規劃一份保單，為此，人妻業務員約他到台北詳談。

2人看對了眼，談保單談談變成了旅館的滾床單，葉男偷偷用手機拍嚇人妻上廁所、全裸照片，想私下留作紀念，而這段不倫之戀，幾個月後就結束了，因為人妻業務員良心不安，覺得愧對丈夫，因此向葉男提分手。

葉男當場翻臉，拿手機秀出在旅館偷拍的裸照，恐嚇人妻業務員，還脅迫對方交付3萬元，否則要把裸照傳給她先生看，但人妻不甘被脅迫，除主動向先生坦承外遇，並報警處理。警方逮捕葉嫌，查扣手機，並將葉男移送台北地檢署偵辦，全案今天偵查終結，檢察官依妨害祕密、恐嚇取財罪提起公訴。


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