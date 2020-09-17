　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」　限時5週全台開賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基將深受大眾喜愛的「卡啦雞腿堡」和川菜雞絲融合，推出全新口味「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，讓消費者一次吃雙雞！以嫩雞胸肉佐四川風味辛香料，拌成香麻四溢的功夫菜川麻雞絲，搭配經典的卡啦雞腿排，帶來層次豐富的口感，新品將於9月22日起至10月26日，全台門市限時5週販售！

▲▼一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基新推「川麻雞絲咔啦雞腿堡」選用雞胸肉刨成細緻雞絲，搭配厚實的原塊咔啦雞腿排。（圖／記者林育綾攝）

肯德基新推「川麻雞絲咔啦雞腿堡」選用雞胸肉刨成細緻雞絲，搭配厚實的原塊咔啦雞腿排，軟嫩的雞絲與酥脆的腿排在漢堡中結合，加上清爽萵苣、鮮甜番茄，夾入現烤的芝麻麵包中，豐富層次交疊，期望每一口都帶給消費者味蕾沖擊。

此外嚴選中式道地四川風味辣椒、花椒及辛香料拌入雞絲，讓椒麻、爽辣交鋒，川辣椒麻雞絲的香、麻、辣蔓延至舌尖，隨即咔啦雞腿排的爽辣感竄出，讓人一口接一口。

▲▼一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」多種組合套餐，將於9月22日起至10月26日在全台門市「限時5週」開賣。（圖／記者林育綾攝）

「川麻雞絲咔啦雞腿堡」單點每份129元，搭配個人套餐中暑、中杯可樂149元，另還有XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等多種組合，將於9月22日起至10月26日，在全台門市「限時5週」開賣。

業者此次也與暢銷宮廷小說改編手遊「熹妃Q傳」合作，在期間購買川麻雞絲咔啦雞腿堡系列套餐，即贈送熹妃Q傳限量虛寶刮刮卡1張，有機會得專屬主角時裝，張張有獎，數量有限，送完為止。

▲▼一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲「川麻雞絲卡啦雞腿堡」個人套餐搭配中脆薯、可樂，每份149元。（圖／記者林育綾攝）

另肯德基近日也有49元就能吃到咔啦雞腿堡活動，即日起至9月30日止，只要購買任1重量級XL套餐，即可用49元加購一顆咔啦雞腿堡（提醒：自助點餐機、LINE定餐、外送、第三方外送平台不適用）。而麥當勞則在近期推出美味3選1「買1送1」活動，即日起至9月22日，只要使用「歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠碼，就有大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅3大人氣品項買1送1。

▲歡樂送限定買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
小鬼猝逝…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」　修杰楷泣：那是我們的天地
小鬼走得太突然　玖壹壹不捨難接受：當他出國去玩
小鬼「我單身」不認愛峮峮　答案藏滿滿溫柔：怕害了她
女保險業務為業績上床　渣男1張沒買…刷她卡30萬還偷拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Panasonic秋季新品登場　後疫情時代創造便利居家生活

東森獨家下殺1折　阿一鮑魚中秋團圓饗宴組6道菜4千元有找

一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」　限時5週全台開賣

全聯棉棉博覽會5折起！獨家推甜甜圈香味　超過200款衛生棉大集合

【廣編】滿漢御品跨界精品威士忌　「中秋聯名限量佐餐禮盒」打造不同層次的全新頂級風味！

「終於等到特價！」好市多驚現回購搬貨潮　網推高CP「顧身體必囤」鷄精　換季超前部署

強強聯手！「吳寶春X王鵬傑」打造中秋限定禮盒　鳳梨酥、草莓酥一次吃

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E.連帽外套專注力爆棚！時尚剪裁加持　引領運動潮穿搭

全館滿3千送4百超殺！統一時代週年慶「檔期縮短」南北同時登場

門檻更低了！新光三越週年慶10／1開跑　買化妝品2000元送200元

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

Panasonic秋季新品登場　後疫情時代創造便利居家生活

東森獨家下殺1折　阿一鮑魚中秋團圓饗宴組6道菜4千元有找

一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」　限時5週全台開賣

全聯棉棉博覽會5折起！獨家推甜甜圈香味　超過200款衛生棉大集合

【廣編】滿漢御品跨界精品威士忌　「中秋聯名限量佐餐禮盒」打造不同層次的全新頂級風味！

「終於等到特價！」好市多驚現回購搬貨潮　網推高CP「顧身體必囤」鷄精　換季超前部署

強強聯手！「吳寶春X王鵬傑」打造中秋限定禮盒　鳳梨酥、草莓酥一次吃

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E.連帽外套專注力爆棚！時尚剪裁加持　引領運動潮穿搭

全館滿3千送4百超殺！統一時代週年慶「檔期縮短」南北同時登場

門檻更低了！新光三越週年慶10／1開跑　買化妝品2000元送200元

獨／50億吸金犯羈押4年　法官裁定600萬交保限制出境

中職／樂天球員異動　「一球未投」萬昭清再度上一軍

快訊／吸金136億逃亡泰國...秦庠鈺押返回台！抵桃機狼狽畫面曝光

才剛跟1歲寶貝女兒過完生日　25歲女網紅遭暖爐活活電死

汪星人看藥袋「笑開搖尾巴」　瞪大眼狂舔針筒享用藥水

水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

網友眼尖：雪肌精不一樣了！

好市多現回購搬貨潮網推高CP鷄精

「帝王級泡麵」7500碗限量開賣！

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

全球最多消費者選購NO1.營多麵!!

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E

王品首波鐵粉變股東名單出爐

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

全聯棉棉博覽會5折起！200款衛生棉大集合

「吳寶春X王鵬傑」打造中秋限定禮盒

門檻更低！新光三越週年慶買2000元送200元

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面