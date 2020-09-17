一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」　限時5週全台開賣

▲一次吃雙雞！肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，9/22起限時5週全台開賣。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

肯德基將深受大眾喜愛的「卡啦雞腿堡」和川菜雞絲融合，推出全新口味「川麻雞絲卡啦雞腿堡」，讓消費者一次吃雙雞！以嫩雞胸肉佐四川風味辛香料，拌成香麻四溢的功夫菜川麻雞絲，搭配經典的卡啦雞腿排，帶來層次豐富的口感，新品將於9月22日起至10月26日，全台門市限時5週販售！

▲肯德基新推「川麻雞絲咔啦雞腿堡」選用雞胸肉刨成細緻雞絲，搭配厚實的原塊咔啦雞腿排。（圖／記者林育綾攝）

肯德基新推「川麻雞絲咔啦雞腿堡」選用雞胸肉刨成細緻雞絲，搭配厚實的原塊咔啦雞腿排，軟嫩的雞絲與酥脆的腿排在漢堡中結合，加上清爽萵苣、鮮甜番茄，夾入現烤的芝麻麵包中，豐富層次交疊，期望每一口都帶給消費者味蕾沖擊。

此外嚴選中式道地四川風味辣椒、花椒及辛香料拌入雞絲，讓椒麻、爽辣交鋒，川辣椒麻雞絲的香、麻、辣蔓延至舌尖，隨即咔啦雞腿排的爽辣感竄出，讓人一口接一口。

▲肯德基新推「川麻雞絲卡啦雞腿堡」多種組合套餐，將於9月22日起至10月26日在全台門市「限時5週」開賣。（圖／記者林育綾攝）

「川麻雞絲咔啦雞腿堡」單點每份129元，搭配個人套餐中暑、中杯可樂149元，另還有XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等多種組合，將於9月22日起至10月26日，在全台門市「限時5週」開賣。

業者此次也與暢銷宮廷小說改編手遊「熹妃Q傳」合作，在期間購買川麻雞絲咔啦雞腿堡系列套餐，即贈送熹妃Q傳限量虛寶刮刮卡1張，有機會得專屬主角時裝，張張有獎，數量有限，送完為止。

▲「川麻雞絲卡啦雞腿堡」個人套餐搭配中脆薯、可樂，每份149元。（圖／記者林育綾攝）

另肯德基近日也有49元就能吃到咔啦雞腿堡活動，即日起至9月30日止，只要購買任1重量級XL套餐，即可用49元加購一顆咔啦雞腿堡（提醒：自助點餐機、LINE定餐、外送、第三方外送平台不適用）。而麥當勞則在近期推出美味3選1「買1送1」活動，即日起至9月22日，只要使用「歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠碼，就有大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅3大人氣品項買1送1。

▲歡樂送限定買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

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