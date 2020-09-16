快訊／ 蒙古彎刀狠砍頸！法官認定有「逃亡、滅證之虞」...裁定羈押

▲ 大社區15日下午驚傳砍人命案 。（圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺、邱茀濱／高雄報導

高雄市大社區昨（15）驚傳一起殺人案！一名64歲的李姓男子脖子中刀，醫護到場時已無呼吸心跳，警方4小時後在一間汽車旅館逮到楊姓兇嫌，經訊問依殺人罪移送偵辦，檢警向法院聲請羈押，晚間被法官裁定收押。

經檢察官聲請羈押楊姓被告，法官訊問後，認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪，犯罪嫌疑重大，衡以其所涉殺人罪係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，罪刑非輕，又被告於行為後，自承為躲避查緝而遮掩機車車牌、回家中更換衣物、清洗兇刀，並至賓館躲藏的情形。

法官認為，客觀上可認被告有為脫免罪責而逃亡及湮滅證據之虞，足認有刑事訴訟法第101條第1項第1至3款之羈押原因，並有羈押之必要，故予以羈押。

74歲的楊姓嫌犯和64歲的李姓死者兩人熟識，有30年以上的交情，不僅是朋友也是生意上合作的夥伴，在楊姓嫌犯痛下殺手之前，兩人還有短暫的交談，但李姓男子似乎不願理會掉頭就走，兇嫌便從他身後追去。

楊姓犯嫌追到菜園後，就在李姓包商的脖子、右手掌和右手臂一共狠砍6刀，犯案後隨即騎機車逃逸，不過警方透過監視器鎖定犯嫌身分，在4小時內在楠梓區將楊姓男子逮捕，另起出犯案用的蒙古彎刀，楊姓嫌犯表示，為平日務農、採竹筍所用。

據了解，楊姓兇嫌在落網後不願多講殺人動機，至於李姓包商家屬則表示，與嫌犯並無財務糾紛，揣測可能是多年前恩怨或舊帳才引發殺機，不過這部分還得要進一步釐清。警方根據監視器調閱過程，發現楊姓嫌犯在作案前，使用膠帶遮住車牌，不排除為預謀犯案，且查獲男子的地點是在一家汽車旅館，似乎為預謀藏匿地點。

▲兇嫌使用之凶刀 。（圖／記者黃子倩翻攝）