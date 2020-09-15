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反擊女友啪啪懷了表哥孩子　渣男遭曝光「也跟表哥做過」超展開

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兩名網友在知名論壇超狗血的劇情文章，引起大票網友關注後續。（翻攝自日網、迪卡）

圖文／鏡週刊

最近知名論壇一篇「告訴男友我懷孕了，卻被提分手」文章引發關注，甚至還掀起一段超母湯關係，事後前男友更大逆襲，爆料前女友讓他綠光罩頂事蹟，文章一曝光，讓大票網友直喊：「資訊量太大！」

一名女網友先在論壇「Dcard」上PO文表示，跟前男友在一起快1年，曾要攜手一起走一輩子，但一切卻在她懷孕後變調，在告知前男友自己懷孕後，對方竟認為不關他的事，甚至提出分手，讓女網友當下愣住，但也坦言「的確，孩子不是他的」；不過女網友認為倘若對方如果真的愛她，「應該也要接受我和肚子裡的小生命啊」，氣憤抱怨前男友是渣男，不僅直接提分手，事後還將她封鎖，「不要以為自己的男人真的多愛你，當你懷上別人的孩子，你才知道你們之間的愛情根本不堪一擊」。

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正當女網友找網友討拍之際，隨後就有一名男網友以「我是當事男友，我不是渣男，我有話要說」做出回應，表示跟前女友（女網友）都是成大，因同一門課認識、進而交往，孰料，對方無預警表示懷孕，且孩子的爸還是表哥的。前男友坦言，因無法接受前女友懷別人的孩子，最後選擇離開，卻看到前女友在論壇上罵他是渣男，因此想發文澄清「我不是渣男，只是不願做接盤俠」，再爆料前女友目前已經交新任男友了，並附上與前女友的對質對話。

對話紀錄中，只見前女友坦承「跟自己遠房表哥做了」且懷孕，讓前男友大吃一驚，不過前女友也不甘示弱地表示「你不是也認識他？」「笑死他跟我說的阿，還跟我說你們有做過」，接著前男友無言，詢問對方要不要好好談，沒想到對方表示：「不好吧我男友會生氣」，意外曝光已交了新男友，且願意接受她的過去。

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光「也跟表哥做過」超展開

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這三角關係比八點檔還狗血，讓大票網友直喊：「到底看了什麼？」「哇靠你也跟表哥做過啊」「這個衝擊有點大」「這劇情太狂了啊！」就有網友好奇表哥與前男有這一段，對此，前男友表示，「我們之前一群人唱歌過，後來喝醉了，發生什麼其實我不是很記得」。

兩篇文章曝光後，大票網友紛紛直喊「坐等表哥出來」「跪求表哥更新」「跪求表哥更新」，不過也有網友認為劇情太誇張，直言「這幻想文的劇本有夠爛，都不知道要怎麼吐槽了」「這是創作文啦！排版方式一模一樣以為我們傻了啊」，事後該兩篇文章也已刪除，故事真假有待證實。


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