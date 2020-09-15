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Sony推出α7C　全片幅新概念機種單機身售價50,980元

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▲▼Sony α7C相機。（圖／Sony提供）

▲Sony α7C相機。（圖／Sony提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony今（15）日發表了α系列全片幅全新概念機種α7C，Sony指出，α7C將重新定義全片幅相機的質感品味。而α7C 除了全黑機身外，另有銀、黑雙色設計，重量僅約509克，號稱是最輕巧的全片幅可交換鏡頭式數位相機。

Sony指出，α7C搭載2,420萬畫素背照式Exmor R CMOS感光元件，擁有高畫質動靜態影像表現；α7C於今日起在台灣同步開放預購，並將於2020年10月上旬正式在台開賣，相機單機身建議售價50,980元。

▼Sony α7C相機將於10月上旬正式在台開賣。（圖／Sony提供）

▲▼Sony α7C相機。（圖／Sony提供）

α7C承襲α 7 III多項高速對焦、連拍、4K影像畫質等卓越動靜態規格，並具備全新開發之鎂合金單殼結構、輕薄機身內建5軸影像穩定系統、快門結構等設計，達到相機最輕量化的呈現；擁有側翻式多角度觸控螢幕，可多元取景構圖 不論是日常旅行美食的Vlog隨拍、參與藝文活動紀錄或街拍創作，α 7C可提供全方位的拍攝體驗。

另外α7C不僅承襲了α7 III的4D FOCUS功能，配備覆蓋高達約93%影像範圍、693點相位式偵測/425個對比式偵測對焦點的高速混合自動對焦系統，更提升了即時眼部偵測自動對焦與即時追蹤功能，面對難以預測的活動主體，都確保精準對焦及持續追焦；另可以高達10 fps速度拍攝2,420萬畫素影像，結合準確AF / AE追蹤功能，連續拍攝223張JPEG影像、115張壓縮RAW或45張無壓縮的RAW影像，在決定性時刻都不漏接精彩畫面。

此款相機配置Sony Z系列電池，具有領先業界的超強續航力，每次充電能拍攝達740張照片或215分鐘影片（使用LCD拍攝），提供創作者可靠的拍攝效能。

另一方面，Sony也同步推出搭配新發表之輕巧全片幅E接環變焦鏡頭FE 28-60mm F4.0-5.6的標準鏡頭組合α7C，建議售價為59,980元，以及搭配人氣鏡頭的標準街拍、廣角風景、標準旅行三款經典攝影組合，建議售價分別為67,980元、76,980元、88,980元，即日起至9/29開放預購，預計於10月上旬正式在台上市。

LA-EA5轉接環則將於10月中在台上市，建議售價7,580元；FE 28-60mm F4.0-5.6預計2021年1月中旬開放單售，建議售價為12,980元；無線遙控閃燈HVL-F28RM上市日期與售價未定。

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