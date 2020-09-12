真的有人吃海龜！　鄉民點名「日本9大NG料理」：食物還是台灣好

▲不少人覺得吃生魚片是一種能暢通身心靈的享受。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

日式料理受到眾多民眾熱愛，但昨日就有一位自稱「去過47都道府縣」的網友說，其實難吃的東西可多了，他也點出自認感受最差的9個品項，「結論就是日本好吃的東西很多，但種類不多，全日本吃來吃去就是這幾種」，「比起來台灣料理好吃種類又豐富」。

該名網友在PTT回文指出，他還曾到訪過西部五島列島、南部屋久島、東南部小笠原群島以及北部利尻島，「日本難吃東西可多了」。他點出燒烤店的「烤高麗菜」味道像是「烤焦的紙」、山梨縣鄉土料理「ほうとう鍋」很像沒味道的大滷麵、長崎縣「ちゃんぽん麵」像是沒味道的石錦蔬菜麵，土耳其飯更是「不知道在吃什麼，很像香料飯的物體」。

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▲網友在PTT分享他的日料經驗。（圖／翻攝自PTT）



另外，他也指出屋久島烤飛魚「只是看起來像魚」，幾乎沒有肉，博多豚骨拉麵死鹹又很臭、十割蕎麥讓他以為自己在吃橡皮筋，小笠原群島海龜肉腥味很重、名古屋台灣拉麵則是像「滷肉麵」的感覺，但吃起來又沒有比飯配肉來得搭。

去過50個國家的他做出結論，「日本好吃的東西很多 ，但種類不多，全日本吃來吃去就是這幾種，燒肉、 海鮮丼、天婦羅、南蠻雞、拉麵蕎麥麵烏龍麵，沒了，就沒有什麼『離開當地就吃不到的好吃料理』」，認為還是台灣料理好吃，種類又豐富。

不過也有不少網友替日料平反，表示「日本的美食水準一定贏台灣好嗎」、「日本甜點本來就屌虐台灣，台灣人都只會吃噁心的植物鮮奶油」、「那個拉麵死鹹又很臭，那你怎麼還吃完？」、「你舉的幾個都有好吃的阿，是你都吃到難吃的了吧」、「台灣拉麵吃起來像是整個新東陽辣肉醬罐頭倒下去，鹹到X北」。

▼貼文引起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

