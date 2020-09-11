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國道開特斯拉狂滑手機　目擊駕駛怕爆：你旁邊都普通車欸！

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▲▼國道特斯拉駕駛被目擊滑手機。（圖／東森新聞）

▲國道特斯拉駕駛被目擊滑手機。（圖／東森新聞）

記者王致凱／綜合報導

新北市有民眾在國道上直擊，特斯拉駕駛疑似邊開車邊滑手機，沒有確實握住方向盤；投訴人認為，即使特斯拉有自動駕駛功能，但國道上還有其他車輛，萬一特斯拉程式沒有反應過來，恐怕對其他用路人造成危險。對此，國道警察先針對手持行動電話的行為，開出3000元罰單。

目擊民眾表示，10日上午10時30分行經國道土城往中和交流道方向，當時車流量不小，但這輛特斯拉的駕駛卻沿路盯著手機，似乎沒有專心注意前方路況。民眾擔心，如果有其他駕駛超車不當，特斯拉駕駛恐怕會反應不過來。

目擊民眾請副駕駛拍下畫面向警方檢舉。民眾說，「除了你的車子自駕，其他的車子都是駕駛手控方向盤」；他質疑，如果有突發狀況或是碰撞發生，「當下再處理或反應時，我想這就已經太慢了」。

雖然影片中只能看出駕駛用左手滑手機，右手是否握住方向盤則不得而知，不過目前尚未開放全自動駕駛上路，因此駕駛人如果沒有確實控制方向盤，可能涉及危險駕駛，可罰6000至2萬4000元不等罰鍰。


國道警察大隊交通組長林成家表示，警方檢視檢舉影片後，先依行駛道路以手持方式使用電話為由，處該名駕駛人新台幣3000元罰鍰。國道警察還建議，民眾若遇到類似檢舉違規事件，應記下對方車牌號碼、行經路段和發生時間。

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