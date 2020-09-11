李登輝追思禮拜　9月19日淡水交通管制路線出爐

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝追思告別禮拜將於19日舉行，總統府11日說明，追思禮拜共分3大會場，分別在真理大學大禮拜堂、淡江中學大禮拜堂以及淡江中學演奏廳；另外，屆時自18日開始，淡水區真理街（含巷弄）將進行「全線管制」，淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將進行「彈性管制」。

主會場為真理大學大禮拜堂，將邀請正副元首及治喪大員、李前總統家屬親友、政黨代表及政府官員、外國使節、長老教會等出席，包含相關工作人員，人數約為800名。

第2會場則是為淡江中學大禮拜堂，屆時將同步播放主會場之畫面。由淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李前總統，本會場預計開放500位民眾入場，以網路預約報名實名制，預約資訊請洽淡江中學網站報名。

總統府指出，因淡江中學第二2會場座位有限，欲參加者，自9月11日起至9月16日下午4時止，請逕自於淡江中學網頁登記，額滿為止。另由於周邊進行交通管制，提醒報名民眾多加運用大眾運輸工具前往會場，可至淡水捷運站搭乘公車紅38、紅36、紅51、869、894至「淡江中學站」下車，自新民街校門進場，公車亦將適度加開班次，協助民眾順利疏運。

第3會場則是淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場之畫面，並邀請與李前總統生前互動友好之民間社團代表入場，預計人數約為225人。

至於移靈車隊部分，計畫在9月19日上午8點35分自翠山莊出發，沿途經：台北市中社路—至善路—福林路—中正路—中山北路—福國路—文林橋—承德路—大度路—新北市民權路—中正東路二段—中正東路一段—中正東路—中山路—文化路—真理街。最後於上午9點20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

而配合追思禮拜流程，9月18日的預演以及9月19日追思禮拜當天，分別將進行「全線管制」及「彈性管制」，茲說明如下：

（一） 全線管制：新北市淡水區真理街（含巷弄）將進行「全線管制」。

1. 9月18日（五）真理街將於上午10點至18點進行交通管制。另，真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午11點至18點進行管制。

2. 9月19日（六）真理街將於上午6點至14點。另，真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午7點至14點進行管制。

（二） 彈性管制：新北市淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將進行「彈性管制」。

1. 9月18日（五）相關路段將於上午11點至18點進行彈性管制。

2. 9月19日（六）相關路段將於上午7點至14點進行彈性管制。

總統府表示，依據李前總統生前強調的「脫古改新」、「誠實自然」兩大原則，沿途路段不會動員民眾，公布路段之用意在於18日追思告別禮拜預演，以及19日追思告別禮拜當日，會影響周邊交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也祈請各界諒解。