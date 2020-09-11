共軍擾台罕見連開記者會！網一陣騷動：兩岸開戰前必有「這徵兆」

記者崔子柔／綜合報導

共軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾，讓國防部、外交部罕見接連開記者會，掀起網友們大肆討論，大部分網友認為，兩岸就算要開戰，也會有一個明顯徵兆。

▲國防部公開近2日共機擾台路徑。（圖／外交部提供）



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原PO昨（10）日晚間在PTT八卦版發文指出，「今天又是一個不平靜的夜晚，之前每次有人在問兩岸會不會開戰時，有一派人會說不用怕啦，開戰前就會先看到外國人跟有錢人離開」，並問「開戰前真的會撤僑嗎？」想著可能不是每次戰爭都這麼有道義，擔心會有小人國家突然發動攻擊。

▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）



大部分網友都認為會先有撤僑動作，留言說「會走掉一堆有綠卡的」、「當然，看二戰就知道了」、「綠營高官已經準備好飛機跟台美旅行法」、「武漢有疫情封城前都撤僑了」、「覺青會第一批熱血衝前線」、「會！1995台海飛彈危機，美國就先撤僑了」、「等一堆高官跑出國才發現他們有綠卡，你就知道台灣價值了」。

共軍9、10兩日除了各有30架戰機進行操演、約21架次戰機闖入我西南角防空識別區外，也有7艘艦艇在海面進行操演，參演艦艇距離台灣最近僅約90浬，國防部、外交部昨晚皆在記者會譴責，中共此舉已經形成嚴重挑釁，呼籲北京當局應該要求軍隊有所節制。

▲▼文章引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

