美股反彈僅一日　科技股繼續崩！那指挫跌221.97點

▲美股又出現跌勢。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

華爾街股市今日收黑，除了因為帶動昨天大盤強勢反彈的科技權值股再現頹勢外，全美初申失業救濟人數當周就達88.4萬人，這也提醒了投資者，距離經濟復甦還有一段艱難路要走。

根據CNBC報導，道瓊工業指數開盤時一度上漲超過200點，最終下跌405.89點或1.45%，收在27534.58點。標準普爾500指數下挫59.77點或1.76%，收在3339.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數則挫跌221.97點或1.99%，收在10919.59點。

MV Financial投資策略師沃達尼（Arian Vojdani）認為投資者現階段可能不願再從事這種交易，「市場太棘手，前一秒看好會漲，結果又崩跌」。

Marketfield Asset Management董事長兼CEO夏爾（Michael Shaoul）說，「我們相信，過去5周的轉折行情至少能暫時限制3月以來的強勁升勢」，「這不代表損害是不可逆轉的，特別是在接下來的交易日中成功維持在50天移動均線的關鍵支撐，但是可能要花幾周的時間才能完全測試或超越9月2日的高點。」

勞工部表示，當周首次申請失業救濟金人數達到88.4萬人，高於經濟學者接受《道瓊》（Dow Jones）調查時預估的85萬人。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦（Peter Boockvar）指出，「經濟會在第3季和第4季出現劇烈反彈，但這些勞動市場的數據顯示，招聘方面還有一段很長的路要走。」