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直播殺人！桃園男疑孕妻外遇　將她「打到頭顱骨折」性侵釀1屍2命

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桃園一名男子找孕妻談判離婚，將她打到頭破血流，甚至還以視訊直播與另一名女網友分享犯罪過程。（示意圖，翻攝自Photo-AC）

圖文／鏡週刊

桃園一名男子懷疑妻子外遇，竟然在談判離婚時對她性侵且痛打，不顧當時妻子已經懷孕5個月，仍下重手將她打到頭顱骨折，甚至邊以手機拍照、錄影傳給另一名女網友看，釀一屍兩命慘劇。檢方認為該男惡行泯滅人性，依家暴殺人等罪嫌起訴他，並建請法院從重量刑。

根據《聯合報》報導，桃園一名44歲的李姓男子與37歲的鍾姓女子結婚10多年，處於分居狀態。李男因為懷疑鍾女外遇，在6月11日時要鍾女至其桃園住家談判離婚，未料2人發生爭吵，李男竟不顧鍾女懷有身孕，徒手或拿打氣筒毆打妻子，將鍾女打到顱骨骨折、腦部重創，甚至還性侵她，過程中甚至邊以手機拍照、錄影，將畫面傳給國外的女網友。

隔天李男下午發現妻子倒臥在廁所失去呼吸心跳，於是打電話叫救護車誆稱妻子跌倒，但醫護人員發現女子傷勢可疑，全案才曝光，李男在案發後被法院收押。偵訊時他表示，因為氣憤妻子「敗壞自己名聲」才動手，但否認有殺人犯意，與妻子性交也有經過對方同意。但鍾女的家屬表示，李男過去就有家暴不良紀錄，警方搜查凶器與家內血跡後，確認李男犯行。

檢方表示，李男向妻子施暴、性侵，使李女死前承受巨大恐懼，以及其和腹中5個月大的胎兒死亡，手段凶殘，且李男還透過視訊方式分享犯罪過程，顯見已泯滅人性，訊後又矢口否認犯行，毫無悔意，偵結依加重強制性交而故意殺害被害人罪嫌起訴他。

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