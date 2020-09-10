開查封車趴趴走還肇逃！原車主收罰單氣炸...檢起訴

▲張男不理鍾男的車被查封登記，硬開出門趴趴走，2度在頭份中央路超速被測速照相機拍照取締。（圖／記者黃孟珍攝／替代照，非本文當事車輛。）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名鍾姓男子，因積欠張姓男子票款，張男乃向法院聲請強制執行，經裁定後，准予將鍾男名下車輛查封並交由張男保管，並諭令不得擅自除去查封標示及使用；但張男還是偷開出門趴趴走，並且到處違規，鍾男因此收到數張罰單，氣得向法院陳情，結果張男被檢方依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

苗栗地院指出，鍾男因積欠張男數筆票款，因此遭張男聲請強制執行，並於2019年11月7日，由法院書記官前往鍾男家執行查封，貼上封條由張男指封切結後，將車輛拖回張男住處的停車場，交其保管；但張男違背查封效力，自行找來不知情鎖匠開鎖並配鑰匙，開著查封車輛滿街跑。

之後，張男多次開上高速公路，2個月內竟行駛近1300公里；鍾男在家更是收到數張罰單，不僅連續2次違規超速被拍照取締，還在竹南鎮與人擦撞後逃逸。鍾男看到這些離譜行徑，氣得向法院陳情；經法院查證，發現封條被撕毀丟棄，而向地檢署告發。

據上開事實，被告張男供承不諱，將依刑法第139條第1項之除去查封標示罪嫌，依法向法院聲請簡易判決處刑。

・粉絲一用就是5、6年

►逆天美腿害犁田？男騎士台3線過彎自摔 網笑噴：只看妹子不看路