懷疑對方偷吃　人渣打死孕妻釀一屍兩命！施虐還邊跟女網友視訊

▲鍾女懷孕5個月被丈夫活活打死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

桃園44歲李男認為他37歲的妻子鍾女外遇，以談判離婚為理由約她，後來不顧她已懷胎5個月，對她痛毆、性侵，過程中甚至邊和另名女網友視訊，最後鍾女與腹中胎兒一屍兩命。檢方認為李男之舉已沒有人性，依家暴殺人等罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

根據《聯合報》報導，李男和鍾女已結婚10多年，目前是分居狀態，李男認為妻子外遇，今年6月11日要她到自己桃園的住處談判離婚，當晚6點多因發生爭吵，李男徒手、隨地拿打氣筒痛毆妻子並性侵，把她打到顱骨骨折、腦部重創，滿臉是血。

根據檢方調查，李男施暴時還和國外一名女網友視訊，把妻子重傷的錄像傳給她。隔日妻子在廁所倒臥，沒有呼吸心跳，李男才叫救護車，並謊稱是跌倒。醫院觀察鍾女傷勢可疑便告知警方，全案才曝光。

李男表示，是太氣妻子壞了他名聲，但沒有殺人犯意，性交也是有經過同意的。鍾女家屬則稱李男過去就有家暴紀錄，警方也從現場查扣斷裂的打氣筒，手機經鑑識還原也有影像、照片佐證。

檢方認為，李男凌虐妻子、施暴及性侵，導致腹中5個月大胎兒死亡，手段凶殘，還卻透過視訊和網友分享犯罪過程，顯已泯滅人性，犯後仍狡辯否認，毫無悔意，偵結依加重強制性交而故意殺害被害人罪嫌起訴他。