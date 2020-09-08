抗衡美國淨網行動！　王毅：中國發起《全球數據安全倡議》

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美媒7日引述消息人士稱，中方將宣佈啟動關於維護全球數據安全的倡議，旨在應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」（Clean Network program）。8日，中國國務委員兼外長王毅在全球數字治理研討會上確認，中國願發起《全球數據安全倡議》，「歡迎各方積極參與。」

中國外交部網站8日通報，國務委員兼外長王毅在全球數字治理研討會上表示，「中國建設性參與聯合國、二十國集團、金磚國家、東盟地區論壇等多邊平台的數據安全討論，致力於為加強全球數字治理貢獻中國智慧；為應對新問題新挑戰，中國願發起《全球數據安全倡議》，歡迎各方積極參與。」

這一倡議的主要內容包括：

一是客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定。

二是反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。

三是採取措施防範和制止侵害個人資訊的行為，不得濫用資訊技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人資訊。

四是要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內。

五是尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。

六是應通過司法協助等管道解決執法跨境數據調取需求。

七是資訊技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取使用者數據。

八是資訊技術企業不得利用使用者對產品依賴，謀取不正當利益。

此前，美國《華爾街日報》7日援引消息人士的說法稱，鑑於全球數據安全風險日益升高等因素，中國外交部長王毅計劃將在9月8日召開的全球數據治理研討會上宣佈啟動一份旨在維護全球數據安全的倡議，以此來應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」。

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