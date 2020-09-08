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消防局高官「偷吃」美女業務！香閨幽會直擊　模範公僕陷圖利疑雲

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圖、文／鏡週刊

今年4月才當選模範公務員的新北市消防局教育訓練科科長程昌興，遭控與知名保全公司女業務外遇多年，由於消防局多項業務均與該公司合作，被質疑有圖利之嫌。

08/12 17：51 程昌興（右）一下班就趕到A女（左）香閨，之後2人一起出門覓食。

▲08/12 17：51 程昌興（右）一下班就趕到A女（左）香閨，之後2人一起出門覓食。（圖／鏡週刊提提供，下同）

本刊直擊，程昌興常前往小三的香閨幽會、過夜，2人在公開場合也毫不避諱地十指緊扣，誇張的是，程不只偷吃，還在民間消防協會教課賺外快，十分離譜。

08/12 18 : 43　晚餐後，程昌興（右）牽著A女（左），悠哉地走回A女香閨休息。

本刊調查，這棟位於板橋區光環路的高級社區，並不是程昌興的住家，而是他的婚外情對象A女的香閨。已婚的程情人節當晚沒回家陪老婆，而是與小三幽會數小時，更可議的是，A女任職於一間知名保全公司，與新北市消防局有許多業務往來。

08/12 18 : 22　晚餐約會的過程中，A女不斷起身幫程昌興擦汗。

曾任台北縣消防局救災救護指揮中心主任、新北市消防局第一、三、七救護大隊大隊長，後來轉任火災預防科科長的程昌興，投身消防界超過30年，目前職等是「警正一階」，相當於直轄市警局分局長，受到新北市長侯友宜、新北市消防局長黃德清的器重，更獲選為今年新北市模範公務員。

 程昌興與A女的對話十分親密，其中甚至還有鹹溼內容。（示意畫面）

程昌興與A女的對話十分親密，其中甚至還有鹹溼內容。（示意畫面）

身為消防局高官，又是模範公務員，程昌興本該潔身自愛，卻與有業務往來的廠商女員工大搞外遇，男歡女愛事小，但若因此圖利特定廠商，就是違法的弊案，政風及檢調單位有必要徹查，釐清真相。


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